Estados Unidos acabam com as isenções para pacotes pequenos

As isenções tarifárias para a maioria dos pacotes pequenos que entram nos Estados Unidos chegaram ontem ao fim, o que motivou 25 países a suspender os serviços postais de envios para a maior economia mundial.

A norma revogada permitia que pacotes com valor inferior a 800 dólares (4.333 reais) entrassem livres de impostos nos Estados Unidos.

O presidente republicano Donald Trump decidiu, por um decreto assinado em 30 de julho, que as isenções seriam eliminadas com a intenção de "acabar com uma falha catastrófica utilizada, entre outros, para evitar tarifas e enviar opioides sintéticos, assim como outros produtos perigosos".

Segundo o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, os pacotes pequenos teriam 98% dos narcóticos, 97% das falsificações e 70% dos produtos perigosos para a saúde que foram apreendidos durante 2024.

Acabar com as isenções "permitirá salvar milhares de vidas ao reduzir o fluxo de narcóticos e produtos perigosos e proibidos", declarou um funcionário do governo americano.

Washington justifica a medida pela explosão no envio de pacotes postais, que passou, segundo os dados do governo americano, de 134 milhões de unidades em 2015 para mais de 1,36 bilhão em 2024.

Pacotes com valor superior a 100 dólares (541 reais) devem pagar as mesmas tarifas que as demais importações. Presentes ou envios pessoais com valor inferior a 100 dólares serão beneficiados pela isenção. (AFP)





