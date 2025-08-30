Maioria dos americanos se opõe às tarifas de Trump, diz Washington Post

Foto: Mandel NGAN / AFP Em meados de agosto, 61% dos americanos desaprovaram um "aumento substancial de tarifas sobre produtos importados da maioria dos países", enquanto apenas 38% aprovaram, segundo uma pesquisa do Pew Research Center. .

Reportagem publicada pelo jornal Washington Post na quinta-feira, 28 de agosto, demonstra que há uma percepção divergente das políticas tarifárias de Donald Trump entre Wall Street - centro financeiro dos Estados Unidos - e o público em geral. Enquanto os mercados financeiros demonstraram resiliência e otimismo, com o índice Dow Jones se recuperando rapidamente após quedas iniciais, a população em geral mantém uma forte desaprovação dessas políticas.

Na edição de ontem, o Washington Post destacou que política econômica fundamental do presidente Donald Trump sofreu outro revés, quando o tribunal federal de apelações decidiu que ele não tinha autoridade para impor a maioria de suas tarifas abrangentes sobre importações de dezenas de parceiros comerciais.

Segundo o jornal, as tarifas de Trump poderão permanecer em vigor por enquanto, para dar tempo de possível apelação à Suprema Corte dos EUA.

O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal decidiu, por 7 votos a 4, manter a decisão de um tribunal inferior de que Trump extrapolou sua autoridade ao usar uma lei de 1977, chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, ou IEEPA, para impor a maioria de suas tarifas. A lei de emergência é usada em caso de ameaças ao país.

Ainda segundo a publicação americana, a ação judicial foi movida por um grupo de governos estaduais e pequenas empresas, que argumentaram, em parte, que não existe tal emergência que justifique o uso da lei por Trump. O governo Trump contestou, argumentando que o déficit comercial que os Estados Unidos registram anualmente desde 1975 constitui tal emergência.

Espera-se que o Departamento de Justiça recorra da decisão à Suprema Corte, informou o Washington Post, o que significa que a questão pode se arrastar por meses até que uma resolução seja alcançada. As tarifas foram autorizadas a permanecer em vigor enquanto isso, devido a uma suspensão enquanto o processo continua.

Pesquisas

Em edição anterior, o jornal destaca que pesquisas de opinião, como as do Pew Research Center, indicam que a maioria dos americanos se opõe a aumentos substanciais de tarifas, expressando preocupação com o aumento dos custos.

A opinião pública sobre as tarifas do ex-presidente Donald Trump permanece predominantemente negativa por várias razões, conforme indicado pelas pesquisas.

Uma das principais razões é a preocupação generalizada dos eleitores com o aumento dos preços. Uma pesquisa rápida do Washington Post em março revelou que 60% dos eleitores se opunham às tarifas. Desse grupo, 46% disseram estar "muito preocupados" com preços mais altos e 29% "um pouco preocupados" com o aumento dos custos devido às tarifas.

Em meados de agosto, 61% dos americanos desaprovaram um "aumento substancial de tarifas sobre produtos importados da maioria dos países", enquanto apenas 38% aprovaram, segundo uma pesquisa do Pew Research Center. Essas opiniões permaneceram "praticamente inalteradas desde abril".

Em meados de abril, quando Trump inicialmente impôs tarifas abrangentes, 39% dos americanos apoiavam a política. A pesquisa de meados de agosto mostrou que apenas 15% dos americanos aprovavam a política de tarifas mais altas, enquanto 39% desaprovavam. Esses números também permaneceram estatisticamente inalterados em relação a meados de abril.

A impopularidade das tarifas reflete um declínio mais amplo na aprovação da gestão econômica de Trump. Uma pesquisa Gallup revelou que apenas 37% dos eleitores aprovam sua gestão da economia, um índice quase idêntico ao apoio às tarifas. No seu primeiro mandato, a média de aprovação de Trump para a economia foi de 52%, representando uma "reversão gritante". Apenas 29% dos eleitores independentes apoiam sua condução da economia.



