Açaí no Ceará: Em 2024, 29 hectares foram colhidos na safra

Foto: FERNANDA BARROS Silvio Carlos Ribeiro - Secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)

A produção de açaí no Ceará alcançou safra de 29 hectares colhidos ao fim de 2024. Os dados foram organizados pela Secretaria Executiva do Agronegócio do Governo do Ceará, com informações do IBGE e de produtores rurais.

A atividade representa uma das principais esperanças no projeto de expansão do agronegócio no Estado, pelo alto valor agregado da cultura, sendo comparável ao melão, além de ter alta demanda, tanto no mercado nacional como internacional.

A partir da colheita do ano passado, o valor bruto de produção alcançou marca próxima de R$ 3,2 milhões. Além da área plantada já colhida, o que tem animado é a aceleração das experiências em diferentes regiões do Estado.

O equivalente a 46 hectares corresponde a áreas em formação da atividade, com destaque para áreas no Baixo Jaguaribe, Ibiapaba, Baixo Curu e início de projeto em Pacajus. Municípios como Limoeiro do Norte, Paracuru, Tianguá e Ubajara, são os principais em valor bruto de produção e mantém expansão.

O Governo do Estado já mapeou que a relação quilo por hectare (kg/ha) na atividade chega a 15 toneladas/há. O secretário executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), Silvio Carlos Ribeiro, destaca que os produtores recebem entre R$ 4 e R$ 5 por quilo de açaí produzido.

Segundo ele, esse montante chega a triplicar quando o produto chega ao beneficiamento. Por isso, continua Silvio, essa deve ser uma atividade que deve continuar em expansão nos próximos anos. Neste sentido, o Estado tem apostado em capacitação e acompanhamento técnico para os produtores.

Em março, o titular da SDE, Domingos Filho, recebeu representantes da Agropar, fazenda de açaí localizada em Paracuru, pioneira nesta cultura no Estado, comercializando sementes e desenvolvendo ações produtivas desde a polpa até o açaí em pó.

"A Agropar faz um trabalho interessante de produção de mudas e tecnologia para produtores rurais. E nós, na SDE, fizemos também um projeto, trazendo pesquisadores e produtores do Pará para trazer tecnologia e incentivar os agricultores daqui", afirma Silvio. (Samuel Pimentel)





