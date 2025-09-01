Clínica de raio X e diagnóstico: Cinco marcas ficam na preferência dos cearenses

Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo Omnimagem foi uma das vencedoras

Cinco empresas ocuparam a liderança na edição 2025-2026 do Top of Mind, no segmento de clínica de raio X e diagnóstico de imagem.

Omnimagem (5,6%), Hapvida (4,7%), Sonimagem (4,1%), Boghos Boyadjian (4,1%) e Unimagem (3,6%) venceram.

Entre as primeiras colocadas, a Boghos Boyadjian está entre a maior vencedora, em cinco vezes no topo. Omnimagem e Hapvida entram na sequência com quatro colocações, cada uma.

Unimagem com duas e Sonimagem com uma completam a listagem. Seis edições com essa categoria foram realizadas.

Outras clínicas foram citadas: SiM (2,7%), Unimed (2,3%), Clínica Trajano Almeida (2,2%), Mário de Assis (1,9%), Linus Pauling (1,8%).

O índice de pessoas que não souberam informar um nome foi de 43,6%. Entre os entrevistados com 16 a 25 anos, o número chegou a 69,8%.

Nas classes A e B, o empate se consolidou entre seis: Boghos Boyadjian (9,5%), Omnimagem (8,3%), Sonimagem (6,4%) Hapvida (3,9%), Unimagem (3,8%) e Clínica Trajano Almeida (3,7%).

