Cobertura 5G no Ceará atende a 77,8% dos moradores e é a 4ª maior do País

Foto: FCO FONTENELE ￼ANTENA faz parte da infraestrutura de distribuição do 5G

A cobertura da tecnologia 5G já abrange 77,8% dos cearenses, acima da média nacional, de 63,6%. Os dados fazem parte do acompanhamento trimestral da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e demonstram que o País ultrapassou a meta de atendimento estabelecida para 2027.

O patamar de cobertura 5G no Estado é o quarto melhor dentre as unidades da Federação, atrás apenas de Distrito Federal (98,89%), Rio de Janeiro (90,6%) e São Paulo (87,6%). O percentual leva em consideração a proporção da população local com acesso à conexão.

No Ceará, 175 dos 184 municípios possuem cobertura, sendo que em pelo menos 20 deles a cobertura abrange mais de 90% de seus cidadãos.

A situação mais cômoda fica nas regiões urbanas dos municípios, em que a Anatel observa que 90,6% dos moradores já tem acesso à conexão de alta velocidade por meio do 5G.

O desafio fica por conta dos moradores que vivem em comunidades rurais, já que apenas 35,28% possuem conexão 5G.

A Anatel também possui dados da cobertura ao nível regional. No Nordeste, 56,98% dos moradores possuem conexão 5G, com uma média de 69,8% dos moradores de centros urbanos conectados, proporcionalmente menos do que no Ceará.

O especialista em Telecomunicações e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Jorge Fredericson, é a de que o Estado avança bem enquanto possui uma boa infraestrutura de base no Cinturão Digital.

No Ceará, a Brisanet tem sinal 5G disponível a 76% dos cearenses, em 172 dos 184 municípios. Na imagem, José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet. Crédito: FÁBIO LIMA

Outro fator destacado por Jorge é o fato do Ceará sediar a Brisanet, que contribui para o avanço do 5G na Região a partir da experiência cearense, a partir do Interior.

"O Ceará, em termos de conectividade - não só de 5G, mas de fibra óptica e rede banda larga -, ganha de vários estados e não deixa nada a desejar em relação aos centros nacionais de maior poder aquisitivo", explica.

E conclui: "Nossa rede de estrutura de comunicação é muito boa e consolidada. Ainda não cobre 100% da população, mas onde está instalada, atende muito bem, tanto a parte pública (com o Cinturão Digital), quanto a privada".

O ponto desafiador para todos os estados, pondera o professor do IFCE, estava previsto no edital dos leilões do 5G: a conexão nas estradas mais afastadas das regiões metropolitanas e urbanas.

A partir do avanço do 5G, oportunidades de desenvolvimento econômico se abrem, aponta o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida.

O economista destaca que a atuação das grandes empresas nacionais de telecom (como Tim, Claro e Vivo) nas metrópoles está consolidada, mas o papel da Brisanet de interiorizar a conexão 5G tem efeito exponencial em setores como indústria e agronegócio.

"Muitos municípios foram alvos dessa expansão de cobertura da Brisanet e isso está gerando inovação e desenvolvimento, permitindo com que empresas cheguem até o Interior, formando importantes polos econômicos", ressalta.



Brisanet

Segundo dados da Anatel, possui 619 municípios em sua área de cobertura 5G, ou 46% da população do NE. No Ceará, essa proporção abarca 76%, em 172 dos 184 municípios