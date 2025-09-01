Logo O POVO+
Emílio Ribas segue na liderança de seis edições do Top of Mind
Economia

Entre os entrevistados das classes A e B, o índice do laboratório chegou a 16,5%
Emílio Ribas venceu em todas as categorias (Foto: FERNANDA BARROS)
O Emílio Ribas foi citado espontaneamente por 9,1% dos moradores adultos de Fortaleza, com a porcentagem, a marca está no topo do ranking de laboratório de análise clínica mais lembrado na cidade na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind.

Entre os entrevistados das classes A e B, o índice do laboratório chegou a 16,5%. Em seis edições contabilizadas com o uso da categoria, o Emílio Ribas esteve no topo em todas, sendo o maior vencedor.

"São mais de 45 anos de história: da prevenção ao tratamento, da experiência à inovação, do cuidado à tecnologia, buscando constantemente o aprimoramento para oferecer resultados confiáveis e seguros aos seus clientes", contou Anne Freire, coordenadora de Marketing da marca.

Os laboratórios lembrados com menos frequência pelos adultos de Fortaleza foram: Clementino Fraga (5,6%), Instituto Pasteur (5,1%), Unimed (3,5%), Linus Pauling (3,2%) e Hapvida (3,2%).

Quase metade do público analisado não soube nomear algum laboratório de análise clínica, ficando com índice de 44,5%.

O apurado olhando para as classes A e B se consolidou em um empate triplo: Emílio Ribas (14%), Labpasteur (11,2%) e Clementino Fraga (11,1%). 

