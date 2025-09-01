Hapvida é líder entre os planos de saúde e conquista quarta vitória seguida no Top of Mind

Foto: Camila de Almeida/Divulgação Hapvida Fotos internas do Hospital Hapvida

A empresa de planos de saúde Hapvida é a mais lembrada na categoria plano de saúde do Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026, e recebe 46,8% das menções espontâneas.

Dentre as 16 edições contabilizando os planos de saúde, a Hapvida esteve na liderança em 10 edições, sendo a maior vencedora no segmento. A Unimed, outro forte concorrente no setor, obteve nove vitórias.

"Isso reflete o compromisso que vem sendo cumprido com um dos principais objetivos da empresa cearense: participar do desenvolvimento do Ceará, vê-lo prosperar por meio de sua gente bem cuidada. A Hapvida cresce na mesma medida em que também possibilita o crescimento de mais empregos, mais renda e mais saúde para a população cearense", afirmou Jaqueline Sena, vice-presidente de Marketing e Odontologia da marca.

A empresa foi fundada em 1979, em Fortaleza, e expandiu para todo o Brasil, tendo 809 unidades próprias pelo território nacional.

Outros planos citados foram a própria Unimed (35,1%), Bradesco (1,3%), SUS (1,3%), IPM (1,1%), Cartão de Todos (1%), entre outros de menor expressão.

Uma pequena parcela de 7,8% não informaram o nome de algum plano de saúde. Esse número estava em 10,5% na edição passada.

Entre o público da classe A e B a Unimed se manteve na liderança em todas as 17 edições da pesquisa.

Na edição de 2025-2026 entre o público A e B consolidou-se em um empate, com Unimed conquistando índice de 43,3% e Hapvida com 36,6%.

