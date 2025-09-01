Instituo José Frota, Hospital Geral, Hospital da Unimed e Hapvida entre as marcas mais lembradas

Foto: FCO FONTENELE ￼IMAGEM aérea do Instituto José Frota

Os hospitais, estruturas que auxiliam a saúde nas grandes cidades, seja em casos de emergência ou mesmo para atender os pacientes recorrentes, ocupam uma grande importância nesse âmbito da saúde.

Quatro marcas estiveram no topo da lista dos hospitais mais lembrados pela população de Fortaleza, segundo pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026.

O Instituto José Frota, o popular IJF, obteve 11,7% das menções espontâneas. O Hospital Geral, com 11,1%, o Hospital da Unimed, com 10,8% e o da Hapvida, com 10,7%, completaram o empate quádruplo na liderança da categoria.

O cenário encontrado se constatou devido à margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos para mais ou para menos. Em casos semelhantes, o Datafolha utiliza de um teste estatístico de proporção como critério de desempate, após a realização do mesmo, o empate permaneceu como resultado final.

Antônio Prudente (6,6%), São Mateus (3,9%), São Camilo (2,9%), UPA (2,6%), Gonzaguinha (2,1%), São Carlos (2,1%), Hospital do Coração de Messejana (2,1%) entre outros foram citados, completando a listagem de hospitais.

Ao longo das 17 edições de análise da categoria, o IJF se destacou como maior vencedor, estando no topo do pódio por 14 vezes. O Hospital da Unimed teve oito primeiras posições, enquanto o Hospital Geral de Fortaleza teve cinco e Hapvida três.

Entre as pessoas que não souberam mencionar algum hospital, estão 4,5% dos entrevistados. Esse número era de 6,6% na edição 2024-2025 do Top of Mind.

O índice entre a amostragem com pessoas das classes A e B teve ligeira alteração em comparação com o quadro geral. Hospital da Unimed (16,3%), Hapvida (11,6%) e IJF (10,8%) foram os mais lembrados pelo público.

