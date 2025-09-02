Casas Freitas e Freitas Varejo seguem entre as mais lembradas nas lojas de varejo no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Loja Freitas Varejo no shopping Iguatemi

Observado mais a fundo o cenário varejista no Estado, a Casas Freitas (12,9%) e a Freitas Varejo (12,2%) continuam ocupando a primeira colocação no ranking de lembranças espontâneas na edição 2025-2026 do Anuário.

O resultado se deu por um empate técnico, respeitando a margem de erro da pesquisa, de quatro pontos para mais ou para menos. Ainda foi aplicado um critério de desempate, com teste estatístico, mas o empate permaneceu.

A pesquisa avaliou o cenário das lojas varejistas pela segunda vez, iniciando a amostragem na edição 2024-2025. Foram dois empates seguidos entre as marcas Casas Freitas e Freitas Varejo.

Atualmente com lojas presente em quatro estados do nordeste, a Casas Freitas foi fundada em 1959 por Pedro Freitas. Além do Ceará, possui empreendimentos no Piauí, Maranhão e Pará.

A presidente comentou ao Anuário do Ceará que o título é "resultado de uma trajetória construída com proximidade, confiança e respeito às raízes”. A empresa iniciou com uma loja no centro de Fortaleza.

Já a Freitas Varejo, foi fundada pelo filho do meio do empresário Pedro Freitas, de mesmo nome, em 1988.

Em 2023, a empresa passou por uma mudança de marca, passando a se chamar apenas "Freitas". A marca possui 33 lojas com unidades em Fortaleza, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Sergipe.

Pedro Neto, diretor de Marketing e Inovação da Freitas, explicou ao Anuário do Ceará, que a principal estratégia para frente "é o desenvolvimento autoral dos produtos das nossas marcas próprias" como "linha de eletro e móveis".

O ranking da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind seguiu com as marcas: Americanas (7,9%), Atacadão (7,4%), Assaí (5,3%), Magazine Luiza (2,1%), Casas Bahia (1,9%), C&A (1,8%) e outros nomes.

Ao menos 18,3% dos entrevistados, quase um quinto da amostragem, não conseguiu informar o nome de alguma loja de varejo.

Na edição anterior o número chegou a 26,8%, representando um conhecimento maior no segmento, de um ano para o outro. Entre os consultados de 16 a 25 anos, o índice chegou a 33%, maior número no recorte.

Olhando o recorte entre as classes A e B, os resultados demonstraram resultado um pouco diferente em comparação com o público em geral.

Na edição 2025-2026, obtivemos um empate quadruplo, entre Freitas Varejo (14,9%), Casas Freitas (14,7), Americanas (10,1%) e Assaí (8,5%).

A marca Atacadão estava presente entre as mais citadas na categoria, na edição anterior, mas teve uma queda percentual e ficou abaixo dos demais com 6,5% das menções.

