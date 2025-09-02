Cometa e Assaí empatam pelo segundo ano consecutivo na memória do cearense

Foto: FERNANDA BARROS Essa é a sexta conquista da marcar Cometa, enquanto a Assaí tem duas vitórias

No segmento dos supermercados, essenciais para abastecer as geladeiras e dispensas da população, o resultado da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind se deu por um empate técnico.

O Cometa e o Assaí se destacaram como marcas de supermercados mais lembrados pelo público entrevistado, eles tiveram 13,6% e 11,5%, respectivamente, das menções espontâneas. Essa é a segunda edição consecutiva que as duas empresas juntas estiveram na liderança.

O empate técnico se deu pela questão da margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos para mais ou para menos. Em resultados semelhantes, o Datafolha realiza um teste estatístico como critério de desempate. Após a realização do teste, o empate permaneceu entre elas.

Essa é a sexta conquista da marcar Cometa, enquanto a Assaí tem duas vitórias. A maior campeã na categoria ainda é o Extra, que possui 11 das 17 edições realizadas.

O grupo Cometa Supermercados possui atualmente 42 lojas em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF).

“Direcionamos nossos esforços cada vez mais para o atendimento personalizado, através de ferramentas de CRM (sistema para coleta de dados dos clientes e direcionamento de vendas estratégicas). Outro forte caminho, que estamos seguindo, é o do e-commerce”, explicou a gerente de Marketing do Cometa, Sandra Freire, ao Anuário do Ceará.

O Assaí Atacadista é uma rede fundada em 1974, na cidade de São Paulo, e possui ao menos 300 lojas espalhadas em todo Brasil. No Ceará, são 15 unidades da marca.

Denílson Costa, diretor regional do Assaí no Ceará, comentou que a primeira unidade do nordeste foi instalada no Ceará, em 2008.

“Nosso símbolo, o sol, representa luz e vigor, refletindo o calor humano e a alegria típicos do povo cearense”, acrescentou.

Marcas que também tiveram o nome mencionado na pesquisa, foram: São Luiz (8,8%), Center Box (7,1%), Atacadão (7%), Frangolândia (6,2%), Mix Mateus (4%), Hiper Lagoa (2,9%) entre outras de menor expressão.

O segmento dos supermercados sempre são bem lembrados pela população, talvez por sua importância no dia a dia das famílias. Apenas 1,5% dos entrevistados não soube nomear alguma marca do setor.

No contexto dos públicos A e B, outra marca surgiu como referência, o São Luiz se consolidou com um empate com a marca cometa entre os mais lembrados. O São Luiz teve 18,5% das lembranças, enquanto o Cometa atingiu 14,5%.



Mais notícias de Economia