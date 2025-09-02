Empate entre O Boticário, IAP, Avon e Natura nas marcas de beleza e estética

Foto: FERNANDA BARROS O Boticário é uma das marcas entre os maiores vencedores da categoria

Pela segunda vez em três edições contabilizadas, a categoria de beleza e estética tem empate entre quatro marcas. O Boticário (5,3%), IAP (4,4%), Avon (4,1%) e Natura (3,9% estiveram no topo do ranking, no segmento.

O empate técnico se deu respeitando a margem de erro da pesquisa, de quatro pontos para mais ou para menos.

O Datafolha utilizou o teste estatístico como critério de desempate, mas o cenário permaneceu parelho, sendo decretado o empate oficial.

Com o resultado, O Boticário e Avon se enquadram entre os maiores vencedores da categoria, com liderança nas três edições realizadas.

Por outro lado, a IAP Cosméticos conseguiu sua primeira colocação como mais lembrada entre os cearenses. A marca é do Maranhão, mas possuiu 18 das 53 lojas da rede, instaladas no Ceará.

Igor Parente, CEO da IAP Cosméticos, comentou ao Anuário do Ceará que a empresa, fundada em 2001, consegue "democratizar o acesso à beleza com o melhor custo-benefício", oferecendo "um universo de produtos, das marcas mais desejadas aos itens essenciais, tudo com a competitividade que o cearense busca".

O Boticário, Natura e Avon são grandes empresas nacionais do mercado da beleza, eles destacaram ao Anuário do Ceará que campanhas publicitárias e patrocínio de eventos no Estado são estratégias para se aproximarem dos consumidores.

L´Oréal (1,9%), Cosbel (1,7%), Embeleze (1,5%), Mary Kay (1,5%), Seda (1,5%), Wella (1,2%) e Oro Laser (1,1%) entraram na sequência como marcas mais lembradas do segmento da beleza e estética.

Quatro em cada dez ou 43,3% dos entrevistados não souberam citar o nome de alguma marca de beleza e estética. Esse número chegou a 45,7% na edição 2024-2025. Entre os menos instruídos o índice foi ainda maior (64,3%).

No público das classes A e B, a liderança chegou a um empate entre nove marcas na edição atual. Um empate técnico foi registrado entre: O Boticário (7,3%), IAP (6,2%), Avon (5,6%), Cosbel (4,5%), Natura (3,5%), L´Oréal (2,7%), Mary Kay (1,9%), Oro Laser (1,8%) e Lola (1,7%).



