Ibyte é a marca de loja de informática mais lembrada pela 12ª vez

Foto: FERNANDA BARROS A Ibyte iniciou suas atividades como distribuidora de equipamentos de informática, em Fortaleza, nos anos 2000

No contexto varejista, a Ibyte foi a loja de informática mais lembrada entre os cearenses, 12 vezes consecutivas. Na edição de 2025-2026, a empresa foi citada de forma espontânea por 26,2% das pessoas.

O índice foi maior que o registrado na edição anterior, quando obtiveram 23,1% das menções. Apenas na edição de 2009 que a Ibyte não foi considerada a mais lembrada, quando teve 5,5% das citações.

Entre as pessoas mais instruídas, a porcentagem da amostra que citou a Ibyte foi ainda maior, chegando a 36,8%. Nas famílias que têm renda mensal de mais de 2 a 5 salários mínimos o índice chegou a 38,7%.

A Ibyte iniciou suas atividades como distribuidora de equipamentos de informática, em Fortaleza, nos anos 2000, e foi expandindo para oferecer cada vez mais para seu consumidor. A empresa possui 29 lojas físicas atualmente, 17 delas no Ceará e 12 em outros estados.

O sócio e vice-presidente da Ibyte, Pedro Ivo Frota, contou ao Anuário do Ceará a estratégia da empresa para se diferenciar: “O que nos diferencia é uma estratégia integrada, que reflete nossa essência e propósito de marca. Todas as ações — de marketing, publicidade ou relacionamento”.

Outras empresas citadas, ainda que com números menores, foram: R7 Informática (8,9%), Nagem (2,9%) e Samsung (1,2%) entre outras.

O segmento de lojas de informática não é lembrado por toda a população, uma parcela de 45,4% não soube informar o nome de nenhuma marca do setor. Olhando mais a fundo esse dado, o número chega a 53,3% em mulheres ante 36,4% dos homens.

A Ibyte também esteve no topo do ranking no recorte das classes A e B, atingindo o número de 34,3% das menções na edição. No período de 2024-2025 o índice era ainda maior, quando lideravam com 37,4%.

