Top of Mind: Iguatemi Bosque é o shopping mais lembrado do Ceará pela 17ª vez

Foto: Rogerio Lima/DIVULGAÇÃO ￼IGUATEMI Bosque é a única marca vencedora na categoria shopping

Os shopping centers são locais que reúnem uma grande quantidade de pessoas diariamente, unindo lazer e serviços, a estrutura é feita para atrair consumidores por meio das mais variadas lojas com uma experiência completa.

Na categoria, o Iguatemi Bosque foi citado de forma espontânea por 42,1% dos entrevistados para o Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026. Na edição anterior o índice foi um pouco menor, ficando com 36,7% das menções.

Com o resultado, a marca se consolida como maior e única vencedora na pesquisa Top of Mind, conquistando 17 das 17 edições realizadas.

“É motivo de grande orgulho para o Iguatemi Bosque. Essa conquista é resultado de um trabalho consistente, que une excelência operacional, visão estratégica e escuta ativa das necessidades do consumidor [...] A lembrança do nosso nome por parte do público reforça que temos conseguido construir um vínculo sólido e duradouro com a comunidade cearense”, disse o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira.



O shopping Iguatemi foi inaugurado em abril de 1982, e integra o grupo JCC, que possui outros empreendimentos em Belém (PA) e Campo Grande (MS), todos identificados pelo outro nome, “Bosque”.

Outras marcas do seguimento de shoppings foram lembradas pelo público, ainda que em menor intensidade. Outros nomes citados foram: North Shopping (10,3%), Rio Mar (9,9%), Parangaba Shopping (8,4%), North Shopping Jóquei (6,5%), Rio Mar Kennedy (4,2%), Via Sul (3,8%), Benfica (2,5%) entre outros.

Uma pequena parcela dos entrevistados, de 4,3%, não souberam citar alguma marca de shopping center. No ano anterior o índice era de 6,2%, ligeiramente maior.

Iguatemi segue liderança absoluta entre os públicos das classes A e B, nessa edição olhando para o recorte, a marca recebeu 56,3% das menções. Mais da metade dessa amostragem tem a marca Iguatemi como referência em shopping center.

