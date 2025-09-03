Beach Park é tricampeão consecutivo entre parques turísticos no Top of Mind

Foto: Divulgação/GuudRun Beach Park fica na Região Metropolitana de Fortaleza, em Aquiraz

Entrando na categoria de serviços como parque turístico, o Beach Park foi destaque em mais uma edição da pesquisa. Citado de forma espontânea como parque turístico mais lembrado pelos fortalezenses, o Beach Park obteve 38,5% das menções.

Olhando para a edição 2024-2025, esse número de lembrança era um pouco menor, com 29%, ainda que continuasse na liderança no período. Nessa edição o índice foi maior entre as pessoas que possuem renda familiar de mais de 5 salários mínimos, atingindo 60,4% das menções.

O grupo cearense de 40 anos afirma focar em três pilares para o sucesso: inovação continua, conexão emocional com o público e compromisso ambiental.

"O que começou como uma simples barraca de praia tornou-se um dos principais destinos turísticos do Brasil, com o melhor parque aquático das Américas", destacou Clarisse Linhares, diretora de Marketing, Conteúdo e Mídia do Beach Park.

Outros parques lembrados pelos entrevistados na pesquisa foram: Cocó (17,7%), Raquel de Queiroz (3,1%), Ipark (2%), Jericoacoara (1,9%), Ecopoint (1,6%) entre outros menos lembrados.

Ao todo, 20,7% dos entrevistados não souberam nomear algum parque turístico. Entre os menos instruídos, o número foi ainda maior, com 33,6% deles desconhecendo algum parque turístico.

Já a pesquisa com as classes A e B, apresentou resultado semelhante, mas com a margem ainda maior que no público em geral. O Beach Park foi mencionado por 49,8% das pessoas nas classes A e B.



