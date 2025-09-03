Brisanet e Vivo ocupam liderança no ranking Top of Mind de operadoras de internet

Foto: FCO FONTENELE ￼CONSTRUTORA, operadora, empresa de ônibus e parque turístico são pesquisados em Serviço

Ainda no ramo dos serviços, entramos em uma categoria essencial para praticamente qualquer atividade que realizamos, a categoria de operadores de internet. A Brisanet e a Vivo estiveram no topo do ranking da categoria, com 20,9% 4 16,8% das menções espontâneas dos adultos de Fortaleza, respectivamente.

Apesar da Claro estar tecnicamente empatada com as marcas vencedoras, devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, ela não é uma das vencedoras.

Pois, nessa situação de empate técnico o Datafolha faz uso de teste estatístico para identificar as marcas vencedoras, que considera a margem de erro de cada percentual.

E, neste critério de desempate, apenas Brisanet (20,9%) e Vivo (16,8%) são as vencedoras.

A edição 2025-2026 é o primeiro ano que as operadoras de internet são contabilizadas pelo Anuário Datafolha Top of Mind.

A Brisanet tem sede no município de Pereiro, no Ceará, e está no mercado há 26 anos. Jordão Estevam, diretor comercial da marca, contou que a empresa busca fortalecer a presença em diversos canais: "Por meio de uma comunicação simples, próxima e espontânea, assim como a personalidade do povo cearense".

"Por meio de experiências únicas e uma narrativa proprietária, estabelecemos conversas genuínas com nossos públicos, sempre colocando pautas importantes em evidência", apontou a diretora geral da Vivo, Karina Tenório.

A Vivo possui atuação em 178 municípios do Ceará, e está atuando no mercado há 20 anos.

Claro/Net (14,6%), Tim (10,2%), Oi (7,6%), Mob Telecom (4,2%), Alares (1,7%), Texnet (1,6%), Multiplay (1,2%) e outras marcas menos citadas completaram o ranking das operadoras de internet mais lembradas pelos cearenses.

Uma pequena parcela dos entrevistados não souberam informar o nome de nenhuma operadora, com cerca de 8,1% da amostra.

O recorte das classes A e B teve resultado próximo ao do público em geral. Brisanet (20,4%), Vivo (17,3%) e Claro/ Net (13,9%) ocuparam o topo da análise.

