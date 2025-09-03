Ceará é 4º estado com mais escolas inscritas na Olimpíada da Educação Financeira

Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da cerimônia de premiação dos medalhistas da Olitef de 2024, na qual o Ceará teve o 3º melhor desempenho entre os estados

O Ceará é o quarto estado brasileiro com mais escolas inscritas na segunda edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef). Das mais de 15 mil instituições inscritas, 1.134 são cearenses. Os alunos mais bem colocados receberão premiações em dinheiro.

As inscrições da iniciativa nacional gratuita capitaneada pela B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional se encerram nesta quarta-feira, 3, por meio do site www.olitef.com.br.

Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º até o 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas.

A Olitef ainda conta como organizadora a UpMat Educacional e apoio institucional do Ministério da Educação, Banco Central, Conselho Nacional de Secretário de Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Está confirmado que na edição de 2025 a Olimpíada vai distribuir R$ 4 milhões aos 10 mil alunos mais bem colocados.

Os premiados receberão, cada um, R$ 400 em títulos públicos Tesouro Selic para que eles possam começar a investir. Tanto alunos de escolas privadas quanto de escolas públicas, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), estão aptos a participar e concorrer a essa premiação.

Além dos alunos, as escolas também serão beneficiadas como forma de incentivo. Nesta segunda edição da Olitef, serão sorteadas 54 escolas públicas - duas por estado - para receber kits educacionais no valor de R$ 100 mil.

As escolas públicas poderão escolher um laboratório de informática, robótica, ciências; entre outras opções. Além disso, o diretor e até quatro professores de cada umas 54 escolas sorteadas receberão R$ 8 mil cada em Títulos Públicos.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, destaca que a Olimpíada da Educação Financeira é mais do que uma competição, mas uma ferramenta social que busca desenvolver nos jovens a capacidade de tomar decisões financeiras conscientes e responsáveis.

“A Olitef planta essa semente desde cedo, formando uma geração preparada para os desafios do futuro, e levando esse conhecimento adquirido pelo aluno ao seu seio familiar, que também passará a ter acesso à informação e à consciência do ponto de vista financeiro”, afirma.

Ampla maioria das escolas participantes da Olitef são públicas

Segundo dados da organização da Olitef, o equivalente a 85% das instituições de ensino inscritas na Olimpíada da Educação Financeira são públicas, enquanto aproximadamente 15% são privadas.

Dentro desse contexto, destaque para as instituições públicas estaduais, que somam mais da metade das inscrições. São mais de 7,8 mil espalhadas pelo País que já confirmaram a participação. Outras 4,8 mil são escolas municipais.

Desempenho do Ceará é positivo desde a primeira edição

Na primeira edição da Olitef, o Ceará ficou com a medalha de bronze entre os estados mais premiados, obtendo 4.360 alunos medalhistas.

O Estado ficou atrás somente de São Paulo (13.186 medalhistas) e Minas Gerais (4.841 medalhistas).

Duas escolas cearenses foram sorteadas para receberem kits educacionais de R$ 100 mil. A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Paulo VI, de Fortaleza, que ganhou um laboratório de ciências, enquanto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Edmundo Pereira Barbosa, de Paraipaba, foi beneficiada com um laboratório de robótica.

A Olitef também premiou seis professores de escolas cearenses com R$ 8 mil em títulos públicos. Três da escola municipal de Paraipaba e os demais da escola estadual em Fortaleza.

Resultados da Olitef 2024

1º - São Paulo: 13.186 medalhistas

2º - Minas Gerais: 4.841 medalhistas

3º - Ceará: 4.360 medalhistas

4º - Goiás: 3.758 medalhistas

5º - Rio de Janeiro: 3.108 medalhistas

Inscrições para Olitef 2025 - Quantidade por estado

1º - São Paulo: 3.059

2º - Minas Gerais: 1.179

3º - Rio de Janeiro: 1.141

4º - Ceará: 1.134

5º - Piauí: 834

6º - Paraná: 749

7º - Pernambuco: 717

8º - Pará: 712

9º - Rio Grande do Sul: 672

10º - Bahia: 669

11º - Goiás: 640

12º - Maranhão: 593

13º - Paraíba: 518

14º - Alagoas: 432

15º - Santa Catarina: 399

16º - Amazonas: 340

17º - Rio Grande do Norte: 293

18º - Sergipe: 233

19º - Espírito Santo: 215

20º - Tocantins: 173

21º - Mato Grosso: 169

22º - Mato Grosso do Sul: 153

23º - Distrito Federal: 126

24º - Rondônia: 88

25º - Roraima: 74

26º - Amapá: 57

27º - Acre: 51

Fonte: Olitef/B3/Tesouro Nacional

