Guanabara permanece como líder pela 16ª vez no Top of Mind

Foto: AURÉLIO ALVES Guanabara também venceu na pesquisa com as classes A e B

O segmento de empresa de ônibus, integrante da categoria de serviço, tem um líder absoluto na cidade. A empresa Guanabara foi mencionada de forma espontânea por 20,8% dos moradores adultos da capital cearense.

Na edição 2024-2025, quando a marca também era a mais lembrada, o índice havia sido ligeiramente menor, com 14,7% das citações.

Essa é a 16ª vez que a Guanabara ocupa o topo do ranking, mostrando real domínio do mercado, visto que foram realizadas 16 edições da categoria.

"A força da marca Guanabara entre os cearenses é resultado de uma trajetória construída com base na consistência, credibilidade e comprometimento com a excelência", explicou Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing da Guanabara, que frisa sempre investir e modernização da frota, capacitação e ações que aproximam com a comunidade local.

A empresa nasceu em 1992, como Expresso Guanabara, e possui atuação em todo o território nacional.

Ainda que com um domínio relevante, outras empresas também foram citados de forma espontânea, são elas: Sindônibus (7%), Veja (4,9%), Vitória (4,7%), Fortaleza (4,1%), Viação Urbana (3,8%), Viação São José (3,7%), Via Urbana (2,9%), Dragão do Mar (2,9%), Etufor (2,7%) entre outros menos citados.

Um quinto ou 17,2% dos entrevistados não conseguiram informar nenhuma marca do segmento. O índice é ainda mais alto entre as pessoas que têm 16 a 25 anos, atingindo 28,9%.

O público das classes A e B seguiu o mesmo resultado da população em geral. A Guanabara foi mencionada por 29,6% do público, no recorte.

