Top of Mind: MRV, Marquise e M. Machado são as construtoras mais lembradas no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼CONSTRUTORA, operadora, empresa de ônibus e parque turístico são pesquisados em Serviço

Os serviços são essenciais para o funcionamento diário da nossa sociedade, dentre desse segmento, as construtoras estão sempre presentes em partes da nossa cidade, seja erguendo um novo empreendimento ou mesmo criando um espaço de convivência. Mas o que chama a atenção da população em uma empresa de construção civil?

Três empresas empataram no topo do ranking no setor da construção. A MRV Engenharia foi citada por 8,7% dos adultos de Fortaleza, enquanto a Marquise atingiu 8,2% de menções, já a M. Machado obteve o índice de 6,3% entre o público entrevistado.

Um empate técnico foi computado respeitando a margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos para mais ou para menos. Para o desempate, o Datafolha utilizou de um teste estatístico, mas o empate permaneceu ao fim do teste.

“É reflexo da nossa trajetória de compromisso com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento social. Desde a nossa fundação, buscamos construir mais do que obras: criamos projetos que transformam vidas e cidades”, disse ao Anuário do Ceará, Andréa Coelho, diretora da Marquise Incorporações.

A MRV integra o grupo MRV&CO e está presente em 22 estados e no Distrito Federal. Alessandro Almeida, diretor comercial nordeste da MRV&CO aponta para o "Impacto positivo que geramos na vida das pessoas que buscam realizar o sonho da casa própria" como resposta do resultado na pesquisa.

“Acreditamos que esse destaque é resultado de um trabalho sólido, construído com base na excelência dos nossos empreendimentos, na busca constante por inovação e na dedicação incansável", afirmou a vice-presidente da Mota Machado, empresa com 57 anos de mercado, com atuação em Fortaleza, São Luiz (MA) e Teresina (PI).

Outras marcas foram lembradas de maneira espontânea, embora com menos porcentagem, foram elas: Colméia (3,6%), Diagonal (1,1%), Dias de Souza (1%), Odebrecht (1%), Queiroz Galvão (1%) entre outras de menor relevância.

Ao menos 40,9% das pessoas não souberam informar a marca de alguma construtora na cidade. Na edição anterior esse número chegou a 51,9%. Entre o público de 16 a 25 anos esse índice foi ainda maior, chegando a 60,7%.

A M. Machado chegou a nona conquista em 17 edições da categoria. Já a Marquise conquistou o oitavo título e a MRV tem seis.

No recorte do público A e B, o cenário de empate triplo se repete, com as três construtoras ganhando destaque novamente. Entre a amostra da população das classes A e B, a Marquise foi citada por 15,4% das pessoas, enquanto MRV Engenharia teve 14,3% das menções. A M. Machado também esteve no empate técnico, com 8,4% das referências.

Mais notícias de Economia