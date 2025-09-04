Prefeitura faz acordo e Feira da José Avelino vai funcionar até as 6h

Foto: FÁBIO LIMA ￼AS AÇÕES fazem parte de um conjunto de iniciativas, visando melhorar o ordenamento urbano

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) informou que houve um acordo para regulamentação do horário da chamada Feira da Madrugada, feita no entorno da Rua José Avelino, no Centro da Capital. Agora, o limite será até 6h da manhã.

A informação foi dada na entrevista coletiva do evento de visita oficial às obras do Estação Fashion, empreendimento voltado ao polo de moda atacadista.

Segundo o prefeito, a feira costuma começar por volta das duas ou três horas da manhã e se estendia, sem hora para terminar.

"Chamamos todas as pessoas que empreendem nessa feira, discutimos e determinamos que às seis horas da manhã essa feira finalize, para não causar nenhum tipo de prejuízo aos lojistas, ao pessoal ali do Mercado Central."

Fora o ordenamento da feira, Evandro Leitão destacou avanços em obras de requalificação urbana, como a da Praça do Ferreira.

As ações, segundo o próprio, fazem parte de um conjunto de iniciativas, visando melhorar o ordenamento, valorizar o centro da cidade e conciliar os interesses de feirantes e lojistas.

AMC e Regional 12 estudam criar binário na avenida Alberto Nepomuceno

Além disso, em julho deste ano, O POVO noticiou que está em estudo a implantação de um binário na avenida Alberto Nepomuceno, com mudança no trânsito dos arredores da tradicional Feira da Madrugada, no Centro de Fortaleza.

Conforme o secretário da Regional 12, Adams Gomes, a ideia é fechar um lado da avenida e fazer com que o fluxo de veículos nos dois sentidos aconteça apenas no outro.

Procurada pelo O POVO, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou, à época, que o binário continua em fase de estudos técnicos que avaliam a viabilidade da implantação.

A ordenação do trânsito dessa forma na avenida seria feita somente durante os horários da feira. “Como ainda está sendo analisado, detalhes serão divulgados posteriormente”, disse a autarquia em nota.

Por outro lado, Adams Gomes relatou que ele e servidores da Regional estão visitando a Feira da Madrugada periodicamente para conversar com os ambulantes e fazer um novo levantamento de quantas pessoas trabalham no local. Cerca de 4.500 feirantes já foram mapeados.

