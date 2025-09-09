Movimentação de contêineres no Complexo do Pecém cresce 37% em 8 meses

Foto: AURÉLIO ALVES ￼MOVIMENTAÇÃO geral no terminal portuário também avançou, cerca de 7%, chegando a 13 milhões de toneladas no período.

O Complexo do Pecém registrou um crescimento de 37% nos oito primeiros meses de 2025, mesmo em um cenário de instabilidade gerado pelo “tarifaço” aplicado pelos Estados Unidos a diversos países do mundo, com destaque para a taxação de 50% para grande parte dos produtos brasileiros.

Ao todo foram movimentados 444.999 TEUs (unidade equivalente a contêiner de 20 pés) entre janeiro e agosto deste ano.

A criação de uma nova rota semanal para a Ásia, que reduziu em 50% o tempo de transporte, que passou de 60 para 30 dias, foi um dos grandes destaques e, mesmo tendo sido iniciada em abril, já representa 15% de toda a movimentação de contêineres no porto e metade do crescimento registrado no período.

A movimentação geral no terminal portuário também avançou, cerca de 7%, chegando a 13 milhões de toneladas no período.

“Os primeiros resultados confirmam o impacto transformador dessa rota direta para a China. Já conseguimos reduzir pela metade o tempo de transporte e ampliar expressivamente a movimentação de contêineres no Porto do Pecém, com novos recordes a cada mês”, destaca Max Quintino, presidente do Complexo. A rota inclui ainda portos na Coreia do Sul e em Singapura.

O novo serviço de navegação é operado pela MSC em parceria com a APM Terminals e estabelece uma conexão direta entre os principais portos da Ásia e o Porto do Pecém, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na África.

De acordo com informe do Complexo do Pecém, a rota oferece “uma alternativa eficiente e competitiva para o comércio internacional”, além de abrir “oportunidades significativas para exportadores e importadores do Nordeste, promovendo maior agilidade nas operações e redução de custos logísticos”.

“A adesão à nova rota superou nossas expectativas, que inicialmente era de um aumento de 10%. Isso demonstra o potencial gigantesco que existe nessa conexão. Além da possibilidade de ampliar as exportações de frutas, granito e castanha de caju, por exemplo, estamos facilitando a importação de insumos e maquinário”, complementa André Magalhães, diretor Comercial do Complexo do Pecém.



