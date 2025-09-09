Shopping a ser instalado em terreno da antiga fábrica Guararapes confirma inauguração em 2026

Foto: Reprodução/ Google Street View O novo empreendimento será no bairro Antônio Bezerra, onde estava alocada a fábrica do Grupo Guararapes

O Buena Vista Big Mall confirmou que a inauguração do shopping center a ser instalado no terreno da antiga fábrica das Confecções Guararapes vai ocorrer no primeiro semestre de 2026 e que os proprietários do futuro empreendimento já conseguiram alugar 75% de sua área comercializável.

Ao todo, são 22 mil m² de área bruta locável (ABL) e 60 mil m² de área total. “O empreendimento será o maior open mall da capital cearense e se insere em um contexto de valorização imobiliária e requalificação urbana do bairro Antônio Bezerra”, ratificou em nota o grupo responsável pelo Buena Vista Big Mall, a Ary Brasil Administração de Imóveis.

A expectativa é a de que sejam gerados 600 empregos permanentes após a inauguração, sendo que 200 empregos diretos estão sendo gerados na fase de obras. O empreendimento fica no cruzamento entre as avenidas Cel. Carvalho e Sargento Hermínio, local onde funcionou a antiga fábrica, desativada em 2023, após cinco décadas em operação.

Além de informar detalhes sobre a locação das lojas, o grupo informou também que “a obra aposta na preservação de parte da estrutura original como um diferencial arquitetônico e histórico, ao mesmo tempo em que busca reposicionar a área, antes considerada um vazio urbano, como pólo de consumo e serviços”.



O mix de lojas confirmadas inclui Mix Mateus, Eletro Mateus, Pague Menos, Smart Fit, Freitas Varejo, Cas Pio, IAP Cosméticos, Solar Magazine, entre outras. A ideia do grupo é mesclar âncoras nacionais com marcas regionais.

“Para o bairro (Antônio Bezerra), que nos últimos anos sofreu com a desativação de uma de suas principais atividades produtivas, o shopping funcionará como vetor de valorização imobiliária e requalificação da ocupação do do entorno, impactando tanto o comércio quanto a segurança da região”, conclui o grupo no comunicado.

