Turismo do Ceará é 1º em volume de atividades do N/NE em julho

Foto: FÁBIO LIMA ￼TURISMO de praia é um dos que movimentam as atividades no Ceará

As atividades turísticas do Ceará não apontaram variação na passagem de junho para julho. Porém, frente a igual mês do ano passado, o Estado avançou 6,9%.

Foi o terceiro melhor resultado do Brasil e o primeiro dentre os estados do Norte e Nordeste pesquisados. Ainda é o décimo resultado positivo seguido nesta base de comparação.

O número é fruto do aumento na receita de empresas cearenses que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê e serviços de reservas relacionados a hospedagens, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A divulgação dos dados foi realizada nesta sexta-feira, 12 de setembro, por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

No indicador acumulado de janeiro a julho de 2025 (sete primeiros meses do ano), o agregado especial de atividades turísticas mostrou expansão de 7,9% no Ceará, frente a igual período do ano passado.

Ficou atrás apenas dos de Pará (10,9%), Bahia (8,4%), Rio de Janeiro (12,7%) e Rio Grande do Sul (10,8%).

No acumulado dos últimos 12 meses, as atividades turísticas do Estado registram alta de 8,5%, em relação ao período anterior de 12 meses. Ultrapassaram esse índice os estados do Pará (9,5%), Bahia (8,6%) e Rio de Janeiro (10,8%).

Em termos de receita nominal, o turismo cearense avança em todas as bases de comparação.

Na passagem de junho para julho, com alta de 3,4%, figura em terceiro maior resultado do País, superado por Alagoas (6%) e Paraná (3,8%).

Frente a igual mês de 2024, o salto foi 12,3%, perdendo para Pará (16,7%) e Rio Grande do Sul (31,1%).

De janeiro a julho, a receita turística cresceu 14,2% no Ceará. Pará (14,8%), Bahia (15,9%), Espírito Santo (15,1%), Rio de Janeiro (15,8%) e Rio Grande do Sul (17,4%) tiveram índices maiores.

Já nos últimos 12 meses, com resultado de 13,1%, o Estado figurou em quarto dentre os locais pesquisados, ultrapassado por Rio Grande do Norte (14%), Bahia (16%) e Rio de Janeiro (14%).

Desempenho do Ceará no setor de serviços

A PMS também revela como foi o comportamento do setor de serviços no Ceará, que caiu 0,7% na passagem de junho para julho, no terceiro resultado negativo seguido, na série com ajuste sazonal.

Frente a julho de 2024, o volume de serviços avançou 0,3%, na oitava taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 3,6%, e o acumulado em 12 meses em julho de 2025 (2,6%) mantendo o ritmo de crescimento frente ao observado em junho de 2025.

O resultado positivo desse mês foi acompanhado por duas das cinco atividades: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (6,1%) e outros serviços (17%).

Dentro desses grupos, puxaram as altas o aumento da receita em:

Transporte rodoviário de cargas

Aéreo de passageiros

Concessionárias de rodovias

Logística de transporte de cargas

Atividades auxiliares dos serviços financeiros

Coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial

Corretoras de títulos e valores mobiliários

Administração de cartões de crédito

Já os impactos negativos foram reflexos da menor dinâmica nas atividades dos serviços prestados às famílias (-2,0%); serviços de informação e comunicação (-0,6%); e os serviços profissionais, administrativos e complementares (-8,3%).

Pesquisa Mensal de Serviços no Brasil

Para o País, em julho de 2025, o volume de serviços mostrou variação positiva de 0,3% frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, no sexto resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 2,4%.

O setor de serviços se encontra 18,5% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e renova o recorde da série histórica.

Ante igual mês do ano anterior, sem ajuste sazonal, o total do volume de serviços registrou expansão de 2,8% em julho de 2025, décimo sexto resultado positivo consecutivo.

De janeiro a julho deste ano, expansão de 2,6%. E nos últimos doze meses, ao avançar 2,9%, houve retração do ritmo de avanço na comparação ao observado em junho de 2025 (3%).

O que é a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE

A Pesquisa Mensal de Serviços produz indicadores que comprovam a evolução conjuntural do setor de serviços empresariais e de seus principais segmentos.

É definido pelo universo das empresas que atendem os seguintes requisitos:

Empresas cuja receita provenha, predominantemente, da atividade de prestação de serviços

Estar em situação ativa no Cadastro Central de Empresas (Cempre), do IBGE, que cobre as entidades com registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

Estar sediada no Território Nacional

Ter atividade principal compreendida nos cinco grupamentos de atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae 2.0)

Encaixam-se nesses quesitos, para o Índice de Atividades Turísticas, 17 Unidades da Federação:

Amazonas Pará Ceará Rio Grande do Norte Pernambuco Alagoas Bahia Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso Goiás Distrito Federal

Já o Índice de Serviços é avaliado para 12 Unidades da Federação:

Ceará Pernambuco Bahia Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Goiás Distrito Federal

Veja também: STM vai decidir sobre perda de patente de Bolsonaro e militares, define STF



Mais notícias de Economia