MEC oferta 850 vagas para cursos em energias renováveis no CE

| Qualificação| Número de vagas ofertadas chega a 16.466 em todo País
Foto: Aurelio Alves/ O POVO Instituto Federal do Ceará ficou com cerca de 5% das vagas totais do País

O Ministério da Educação (MEC) está ofertando 850 vagas em cursos de energias renováveis para o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e um total de 16.466 para institutos federais e universidades espalhadas pelo País.

No total, o investimento é de R$ 26,9 milhões para a oferta de cursos nas áreas de energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Ao todo, são 169 unidades de 32 instituições selecionadas para a oferta das vagas em cursos de qualificação profissional diversos, tais como: instalador de sistemas fotovoltaicos; energia eólica; profissional em automação e controle para eficiência energética; e instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.

Segundo o MEC, o público-alvo são:

  • beneficiários de programas federais de transferência de renda;
  • pessoas em situação de vulnerabilidade social;
  • trabalhadores desempregados ou com baixa escolaridade;
  • egressos da rede pública de ensino; mulheres;
  • pessoas com deficiência;
  • populações do campo;
  • comunidades tradicionais;
  • e residentes em territórios com menor acesso à qualificação profissional, com ênfase para as regiões Norte e Nordeste.


Conforme o comunicado da Pasta, “as capacitações serão ofertadas pelas instituições que compõem a Rede Federal até 2026. Os docentes envolvidos na iniciativa receberão capacitação técnica alinhada com as demandas e as novidades do setor de energias renováveis para atualizar o conhecimento dos profissionais com o que há de mais moderno nas áreas dos cursos”.

O chamado Pronatec EnergIFE 2025 é um programa coordenado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC e está voltado para a formação profissional em áreas estratégicas da transição energética e da sustentabilidade.

O objetivo, conforme a Pasta, é atender à demanda por mão de obra qualificada nos setores de energias renováveis. As vagas ofertadas priorizam a diversidade, a equidade de gênero (30% das vagas para mulheres) e a representatividade regional. O Nordeste, por exemplo, conta com 8.300 vagas, pouco mais da metade do total. 

“A ação conta com o apoio da cooperação internacional Brasil-Alemanha, por meio do projeto “Profissionais do Futuro: Competências para a Economia Verde”, desenvolvido em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, ressalta o MEC.

Confira as vagas por institução no Nordeste!

  • IFAL - 450
  • IFBA - 810
  • IFCE - 850
  • IFMA - 990
  • IFPB - 1.410
  • UFPB - 160
  • IFPE - 280
  • IF-SERTÃO-PE -340
  • IFPI - 880
  • IFRN - 1.530
  • UFRN - 600

