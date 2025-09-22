1 mês após falência, Santa Cecília começa a pagar ex-funcionários

Foto: Samuel Setubal ￼A EMPRESA de ônibus era identificada pelo prefixo 36

A empresa de ônibus que operava em Fortaleza, Santa Cecília, que anunciou falência no último dia 8 de agosto após 79 anos de operação, começou a pagar os ex-funcionários.

A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira.

Segundo ele, “após quatro reuniões difíceis” com os representantes dos trabalhadores sob mediação do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE), na última semana, a companhia começou a honrar acordos de pagamento de direitos trabalhistas de ex-funcionários.

O movimento ocorreu ao passo em que circularam nas redes sociais vídeos de ônibus da Santa Cecília sendo deslocados pela Cidade por reboques. Segundo o perfil busólogo MOB Ceará (@mobceara no Instagram), os veículos teriam sido vendidos.

Dimas Barreira não confirma se todo o estoque de ônibus da empresa falida foi vendido, mas revela que os donos da Santa Cecília anunciavam no mercado os veículos e teriam pressa em fechar acordo.

“Eles estavam nesse esforço tentando fazer uma venda rápida, justamente para poder pagar os trabalhadores. Acompanhamos quatro reuniões, salvo engano, sempre muito difícil porque não avançava. E, na última reunião, eles começaram a pagar”, afirma.

Quando foi anunciada a falência da empresa de ônibus, mais de 200 funcionários foram desligados. Antes, em fevereiro, cerca de 60 trabalhadores já haviam sido demitidos e não receberam direitos de rescisão.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Santa Cecília operava 31 linhas com uma frota de aproximadamente 45 veículos.

O POVO procurou a empresa de ônibus, mas não conseguiu contato até o fechamento desta matéria.

