Preços dos combustíveis mantêm estabilidade; gasolina chega a R$ 6,29 no Ceará

Foto: Samuel Setubal ￼CONSUMIDOR tem de pesquisar mais os preços

Os preços dos combustíveis no Ceará mantiveram estabilidade na semana entre os dias 14 e 20 de setembro. No caso da gasolina, o preço médio foi de R$ 6,29 no período, pequena variação negativa em relação ao valor observado na semana anterior, de R$ 6,31, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) em sua pesquisa semanal.

O motorista cearense encontrou a gasolina nos postos de combustível variando entre R$ 5,69 e R$ 6,75.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina foi calculado em R$ 6,29 pela ANP. Na semana anterior era R$ 6,31.

Ao todo, a Agência realizou pesquisa de preço da gasolina em oito municípios cearenses. Além de Fortaleza, os preços médios encontrados foram:

Caucaia: R$ 6,18

Iguatu: R$ 6,46

Itapipoca: R$ 6,72

Juazeiro do Norte: R$ 6,30

Limoeiro do Norte: R$ 6,37

Quixadá: R$ 5,90

Sobral: R$ 6,39

Entre as demais opções de combustíveis, condição similar. O diesel S10 teve pequena variação negativa, com preço médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,83 nesta semana. Nas bombas analisadas, os valores ficaram entre R$ 5,43 e R$ 6,79.

Já o etanol chegou a preço médio de R$ 4,98 na semana, variando entre R$ 4,49 e R$ 5,62. Na semana passada, o valor médio era de R$ 4,99.

Houve ainda caso de estabilidade no preço médio. Segundo a ANP, o preço médio do Gás Natural Veicular (GNV) fechou a semana custando R$ 5,15, o mesmo valor da semana anterior.

A pesquisa semanal também fez levantamento dos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, em botijões de 13 kg. Segundo os dados, o valor médio chegou a R$ 111,63, acima dos R$ 106,76 da semana passada. Isso ocorreu porque houve caso de aumento do preço máximo ao consumidor, que chegou a R$ 129 (na pesquisa anterior era R$ 125), enquanto o preço mínimo permaneceu estável, R$ 99,99.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará (entre 14/9 e 20/9)

Gasolina

Preço médio: R$ 6,29 (R$ 6,31 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 6,75

Preço médio: R$ 6,29 (R$ 6,31 na semana anterior) Preço mínimo: R$ 5,69 Preço máximo: R$ 6,75 Etanol

Preço médio: R$ 4,98 (R$ 4,99 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 4,49

Preço máximo: R$ 5,62

Preço médio: R$ 4,98 (R$ 4,99 na semana anterior) Preço mínimo: R$ 4,49 Preço máximo: R$ 5,62 Diesel S10

Preço médio: R$ 5,83 (R$ 5,85 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,43

Preço máximo: R$ 6,79

Preço médio: R$ 5,83 (R$ 5,85 na semana anterior) Preço mínimo: R$ 5,43 Preço máximo: R$ 6,79 GNV

Preço médio: R$ 5,15 (R$ 5,15 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 4,99

Preço máximo: R$ 5,15

Preço médio: R$ 5,15 (R$ 5,15 na semana anterior) Preço mínimo: R$ 4,99 Preço máximo: R$ 5,15 GLP - gás de cozinha (botijão de 13 kg)

Preço médio: R$ 111,63 (R$ 106,76 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 99,99

Preço máximo: R$ 129,00

Fonte: ANP

Petrobras: entenda como são formados os preços da gasolina e diesel | Dei Valor



Mais notícias de Economia