Preços dos combustíveis mantêm estabilidade; gasolina chega a R$ 6,29 no Ceará

Os preços dos combustíveis no Ceará mantiveram estabilidade na semana entre os dias 14 e 20 de setembro. No caso da gasolina, o preço médio foi de R$ 6,29 no período, pequena variação negativa em relação ao valor observado na semana anterior, de R$ 6,31, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) em sua pesquisa semanal.
O motorista cearense encontrou a gasolina nos postos de combustível variando entre R$ 5,69 e R$ 6,75.
Em Fortaleza, o preço médio da gasolina foi calculado em R$ 6,29 pela ANP. Na semana anterior era R$ 6,31.
Ao todo, a Agência realizou pesquisa de preço da gasolina em oito municípios cearenses. Além de Fortaleza, os preços médios encontrados foram:
Entre as demais opções de combustíveis, condição similar. O diesel S10 teve pequena variação negativa, com preço médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,83 nesta semana. Nas bombas analisadas, os valores ficaram entre R$ 5,43 e R$ 6,79.
Já o etanol chegou a preço médio de R$ 4,98 na semana, variando entre R$ 4,49 e R$ 5,62. Na semana passada, o valor médio era de R$ 4,99.
Houve ainda caso de estabilidade no preço médio. Segundo a ANP, o preço médio do Gás Natural Veicular (GNV) fechou a semana custando R$ 5,15, o mesmo valor da semana anterior.
A pesquisa semanal também fez levantamento dos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, em botijões de 13 kg. Segundo os dados, o valor médio chegou a R$ 111,63, acima dos R$ 106,76 da semana passada. Isso ocorreu porque houve caso de aumento do preço máximo ao consumidor, que chegou a R$ 129 (na pesquisa anterior era R$ 125), enquanto o preço mínimo permaneceu estável, R$ 99,99.