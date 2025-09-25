Produção cearense de mel cresce 241,09% em 7 anos

Foto: FERNANDA BARROS No caso do Ceará, o maior produtor é o município de Santana do Cariri, com 940 mil quilos

A produção cearense de mel cresceu 241,09% em sete anos, passando de 1,77 milhão de quilos, (ou cerca de R$ 19,9 milhões) em 2017 para R$ 6,5 milhões (ou cerca de R$ 74,1 milhões).

Os dados constam da publicação ‘Enfoque Econômico (Nº 302) – Desempenho da Produção de Mel Cearense em Anos Recentes’, publicado pela Diretoria de Estudos Econômicos (Diec) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Conforme o levantamento, “entre 2011 e 2016, o volume produzido de mel no Ceará apresentou queda em consequência do período de seca, mas nos anos seguintes conseguiu recuperar e expandir a produção. Em 2022, a produção de mel do Ceará (5,39 milhões de quilos) representava 8,64% de toda a produção nacional… o que colocou o estado na quinta posição do ranking nacional”.

No ano passado, apesar do crescimento na produção, o Estado caiu para a sexta posição, perdendo espaço para São Paulo. A liderança é do Paraná, aparecendo na sequência Piauí, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

No caso do Ceará, o maior produtor é o município de Santana do Cariri, com 940 mil quilos, entre 177 (de um total de 184) municípios que produzem mel no Estado. Segundo o analista de Políticas Públicas, Alexsandre Lira Cavalcante, a participação conjunta dos dez principais municípios produtores de mel em 2024 na produção cearense, foi de 37,91%.

“Quando se considera os dez maiores produtores, nota-se que a participação entre 2022 e 2024 ficou em torno de 53%, revelando um padrão de concentração da produção do mel cearense”, afirma Cavalcante.

Já com relação às exportações, o Ceará exportou em 2024 para 12 países, ante 18 países alcançados em 2022. O principal destino nos últimos três anos foram os Estados Unidos, com quase 90% do total vendido.

Município

Em 2024, a segunda colocação entre os municípios produtores foi ocupada pelo município de Morada Nova, com 390 mil kg de mel