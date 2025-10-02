Grande Fortaleza tem o maior avanço da extrema pobreza no País em 4 anos

Foto: FCO FONTENELE Contexto de inflação elevada colaborou para aumento de pessoas na extrema pobreza

A Região Metropolitana de Fortaleza é a área do Brasil, entre outras 21 pesquisadas pelo Observatório das Metrópoles, onde a extrema pobreza mais cresceu em quatro anos. De 2021 a 2024, a taxa de pessoas na pior condição socioeconômica saiu de 6,6% para 8,6%.

Na maioria das outras cidades, o movimento foi inverso. Exceto na Região Metropolitana de Florianópolis, na qual o crescimento da extrema pobreza foi de 1,2% para 1,5%. Os dados usados no estudo são da PNAD Contínua.

O levantamento aponta ainda que, no País, a partir de 2021, passou a ocorrer redução expressiva da taxa de extrema pobreza, chegando a 3,3% em 2024. "Isso indica que, desde 2021, mais de 2,8 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza extrema no Brasil metropolitano", destaca, sobre algo que Fortaleza não viveu.

Intitulado Desigualdades nas Metrópoles, o documento classifica pobreza extrema os "domicílios em que a renda per capita (a soma de tudo recebido pelos habitantes da casa e dividido pela quantidade deles) é inferior a R$ 217,37 por mês".

Veja a taxa de extrema pobreza de cada área pesquisada:

Aracajú

2021: 10,2%



2024: 4,5%

Belém

2021: 9,4%



2024: 2,6%

Belo Horizonte

2021: 3,8%



2024: 1,8%

Brasília

2021: 4,6%



2024: 1,7%

Curitiba

2021: 2,5%



2024: 1,7%

Florianópolis

2021: 1,2%



2024: 1,5%

Fortaleza

2021: 6,6%



2024: 8,6%

Goiânia

2021: 4,4%



2024: 1,4%

São Luís

2021: 11,2%



2024: 6,4%

Vitória

2021: 7,2%



2024: 1,8%

João Pessoa

2021: 12,2%



2024: 4%

Macapá

2021: 10%



2024: 1,6%

Maceió

2021: 9,7%



2024: 5,1%

Manaus

2021: 12,5%



2024: 4,3%

Natal

2021: 9,5%



2024: 4,9%

Porto Alegre

2021: 3,5%



2024: 1,5%

Recife

2021: 14%



2024: 4,9%

Rio de Janeiro

2021: 7,8%



2024: 3,2%

Salvador

2021: 12,3%



2024: 6,3%

São Paulo

2021: 4,9%

2024: 3%

Teresina

2021: 7,9%



2024: 2,2%

Vale do Rio Cuiabá

2021: 2,7%



2024: 1,9%

Contexto econômico explica

Ao O POVO, o economista Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Observatório das Metrópoles, aponta o contexto econômico como provável motivo para o aumento das pessoas em situação de extrema pobreza.

"Nós tivemos, neste período entre 2021 e 2024, uma elevada taxa de inflação. Como essas pessoas têm nos programas de transferência de renda a principal fonte de recursos, e eles não foram ajustados no mesmo ritmo da inflação, isso se mostrou em uma perda do poder de compra", avalia.

Para reverter esse movimento identificado nos últimos quatro anos, o pesquisador indica que é preciso insistir em políticas públicas do tipo, como o Bolsa Família, em conjunto com medidas estaduais e municipais que amparem essas famílias.

"É preciso ter atenção a esse segmento da população que não é atingido diretamente pelo mercado de trabalho, pelos efeitos propriamente ditos deles, e são mais dependentes de políticas sociais, especialmente as de transferência de renda", observa.

Desigualdade diminui

Apesar do aumento da extrema pobreza, a desigualdade diminuiu em Fortaleza - em um movimento observado em todo o País. O Brasil chegou a marca de 0,534 no Coeficiente de Gini - responsável por medir a desigualdade - e atingiu o menor patamar da história em 2024.

No caso de Fortaleza, o coeficiente saiu de 0,545 para 0,519, em uma escala de quanto menor melhor. Comparada às demais áreas não houve destaque, uma vez que Curitiba, Florianópolis, São Luís e Vale do Rio Cuiabá não tiveram redução da desigualdade e as principais quedas no indicador foram observadas em João Pessoa (0,534), São Paulo (0,536), Natal (0,537), Brasília (0,547) e Recife (0,556).

Para este comparativo, indica o pesquisador, a renda do trabalho foi decisiva. De acordo com o estudo, os 40% mais pobres da população brasileira viram seus ganhos aumentarem nos últimos quatro anos, reduzindo a diferença entre os 10% mais ricos.

Pela segunda vez consecutiva, destaca o documento, "a média de renda atingiu o maior valor da série histórica, chegando a R$ 2.475 em 2024 - considerando o conjunto das regiões metropolitanas."

Fortaleza, no entanto, apresenta o segundo menor rendimento médio do salário do período, ao sair de R$ 1.480 (2021) para R$ 1.497 (2024). A frente apenas de São Luís.

Confira as rendas de trabalho de cada área pesquisada:

Aracajú

2021: R$ 1.569



2024: R$ 1.908

Belém

2021: R$ 1.473



2024: R$ 1.845

Belo Horizonte

2021: R$ 2.123



2024: R$ 2.452

Brasília

2021: R$ 2.974



2024: R$ 3.276

Curitiba

2021: R$ 2.156



2024: R$ 3.078

Florianópolis

2021: 2.706



2024: 3.528

Fortaleza

2021: R$ 1.480



2024: R$ 1.497

Goiânia

2021: R$ 1.717



2024: R$ 2.386

João Pessoa

2021: R$ 1.417



2024: R$ 1.928

Macapá

2021: 1.152



2024: 1.635

Maceió

2021: 1.248



2024: 1.695

Manaus

2021: 1.144



2024: 1.426

Natal

2021: 1.928



2024: 2.037

Porto Alegre

2021: 2.286



2024: 2.887

Recife

2021: 1.280



2024: 1.844

Rio de Janeiro

2021: 2.230



2024: 2.640

Salvador

2021: 1.557



2024: 1.768

São Luís

2021: 1.112



2024: 1.500

São Paulo

2021: 2.486



2024: 2.931

Teresina

2021: 1.198



2024: 1.762

Vale do Rio Cuiabá

2021: 1.638



2024: 2.425

Vitória

2021: 1.824



2024: 2.480

IBGE: Pobreza e extrema pobreza atingem menor nível no país desde 2012 | O POVO NEWS



Mais notícias de Economia

Brasil

A partir de 2021, passou a ocorrer redução expressiva da taxa de extrema pobreza nas metrópoles brasileiras, chegando a 3,3% em 2024. Isso indica que desde 2021 mais de 2,8 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza extrema, segundo o estudo