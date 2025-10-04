Ceará participa de missão na China com foco em energia eólica

Foto: JÚLIO CAESAR Ceará é tido como uma das potências da energia eólica onshore (foto) no Brasil e um dos polos de maior potencial offshore

O governo do Estado, por meio da secretaria das Relações Internacionais do Ceará (SRI), participará de missão empresarial à China, organizada por quatro empresas do setor de energia limpa.

Participam da missão, a secretária titular da Pasta, Roseane Medeiros, e as empresas Blue Aspirations, Mingyang Smart Energy, DNV e Shizen Energy. A agenda inclui conversas com algumas das maiores referências em energia renovável do mundo.

A secretária é a única representante cearense na delegação brasileira, que conta com representantes do poder público e da iniciativa privada.

“O Ceará tem uma das condições mais competitivas do Brasil para a instalação de parques eólicos offshore. Essa missão nos conecta aos maiores players do mundo e reforça que estamos preparados para receber investimentos, gerar empregos e contribuir para a transição energética global”, afirma Roseane.

Segundo comunicado da SRI, “a missão inclui visitas técnicas, encontros estratégicos, rodadas de negócios e a participação na 8ª Offshore Wind Asia Summit (OWA 2025). Em Zhongshan e Yangjiang, estão previstas visitas técnicas às unidades da Mingyang, gigante chinesa fundada em 2006 e considerada uma das líderes mundiais na fabricação de turbinas eólicas onshore e offshore, com presença em mais de dez países e milhares de patentes”.

“Em Hangzhou, a comitiva participará de um encontro na sede da Blue Aspirations criada em 2019 que rapidamente se tornou referência global em medições e sistemas de monitoramento para projetos de energia offshore, com atuação em países como China, Brasil, Reino Unido e Índia”, prossegue o informe.

Já a OWA 2025, em Xangai, é considerada uma das maiores feiras do mundo dedicadas à energia eólica offshore. “O evento reunirá líderes globais do setor e, pela primeira vez, contará com um painel exclusivo sobre o potencial brasileiro. Nesse espaço, o Ceará terá a oportunidade de se apresentar como o estado com maior capacidade para a instalação de parques eólicos offshore no País”, acrescenta a nota da SRI.

O comunicado finaliza lembrando que “o Ceará é o estado brasileiro com maior potencial de geração de energia eólica offshore, devido à sua costa extensa, ventos regulares e infraestrutura portuária”.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia