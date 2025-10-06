Agronegócio cearense visita Portugal de olho em novos negócios

Foto: Robert Frans / Especial para O POVO Empresários do agronegócio cearense planejam visita à região do Alentejo, em Portugal. Na imagem, a região do Castelo de Ródão, também conhecido como Castelo do Rei Wamba ou Portas de Ródão, que fica no vale de uma montanha cortada pelo rio Tejo, em Portugal.

Empresários do agronegócio cearense irão participar de uma missão empresarial com destino à região do Alentejo, em Portugal. A iniciativa deve culminar em assinatura de acordos em 2026.

A iniciativa é uma parceria da Câmara Brasil-Portugal do Ceará (CBP-CE) com o Governo do Ceará e as federações da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). O lançamento oficial da missão será feito no próximo dia 13 de outubro em solenidade na Fiec e os cearenses devem ir à Europa em abril de 2026.

Os organizadores já estreitam contatos com entidades portuguesas, como a Associação de Desenvolvimento do Alentejo e a AESIP, que é a entidade de apoio às pequenas empresas.

Conforme a presidente da CBP-CE, Patrícia Campos, além das visitas técnicas a propriedades na região do Alentejo, que é o principal polo agrícola português, também participarão de rodadas de negócio.

"Teremos um dia em que os nossos empresários com interesse em produtos lá de Portugal vão encontrar com fornecedores", explica.

Patrícia ainda aponta que o diferencial dessa missão é que está prevista uma missão reversa, com portugueses vindo ao Brasil conhecer o potencial do agro cearense.

Está prevista participação portuguesa na edição de 2026 da PEC Nordeste, promovida pela Faec. "Empresários e órgãos de Portugal virão ao Ceará para conhecer o nosso ecossistema."

No evento, as partes devem assinar termo de convênio para facilitação de ações e negócios entre os empresários e entidades do agro cearense e português.

O secretário executivo do Agronegócio, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará, Silvio Carlos Ribeiro, destaca que o agronegócio de Portugal tem se desenvolvido bastante nos últimos anos e existem vertentes que podem ser absorvidas pelo empresariado local.

Segundo ele, iniciativas de agregação de valor devem ser o principal ponto de interesse dos participantes da missão. O foco em selos de origem de produtos e o desenvolvimento de uma cadeia de valor, envolvendo marketing, gastronomia e turismo temático, são pontos destacados.

Silvio Carlos Ribeiro - Secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) Crédito: FERNANDA BARROS

"Em Portugal, por exemplo, eles não produzem só a uva, também fabricam vinho, o que já agrega valor, mas, além disso, eles fazem um trabalho muito forte de marca. Há também o turismo gastronômico", ressalta.

Por outro lado, Silvio destaca que os empresários portugueses que visitarem o Ceará terão acesso a boas oportunidades de investimento.

Ele lembra que Portugal atualmente enfrenta desafios como o custo das propriedades rurais, além da escassez de mão de obra. Já o Ceará, além de responder a questões portuguesas, tem como ponto forte a logística.

"No Ceará, temos terras para se produzir e uma logística muito boa, próximos a Portugal, a sete dias de navio desde o Porto do Pecém. Além de produzir aqui, tem a possibilidade de importar produtos cearenses, ajudar a agregar valor. Tudo entra nesse intercâmbio de conhecimentos", completa.

Empresários do CE e RN participam da Fruit Attraction Madrid e conhecem cultivo protegido na Espanha

Uma comitiva de aproximadamente 30 pessoas dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte devem participar da Fruit Attraction 2025, em Madri, na Espanha. Após a feira, o grupo conhecerá técnicas de cultivo protegido.

A região da Andaluzia é uma das principais potências internacionais em agricultura irrigada e cultivo em pomares e telados. A região é também uma das principais produtoras de frutas e hortaliças da Europa.

A missão técnica é promovida pelo Instituto Inovagri e Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid), com apoio da Faec.

A missão deve contar com empresários do setor de fruticultura, principalmente da Chapada do Apodi.

Os empreendedores brasileiros vão em busca de conhecimentos em técnicas avançadas de irrigação aplicada na região, que apesar do clima seco, consegue alta produtividade, com cultivo de amêndoas, frutas cítricas, uvas e hortaliças de alto valor agregado.

Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo do Agronegócio do Governo do Ceará e presidente da Abid, destaca que os encontros com os espanhóis também será oportunidade para encontrar com parceiros que podem fornecer tecnologia e genética.

A missão ainda deve contar com a presença de membros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o que eleva a ideia de que o Governo Federal deve fortalecer uma política nacional para a agricultura irrigada.

"A região da Andaluzia é similar ao Nordeste. Vamos conhecer ações de gestão da agricultura irrigada no contexto de escassez hídrica. Sobre o cultivo protegido, essa é a região do mundo com a maior área contínua de cultivo em estufas, com mais de 40 mil hectares", afirma.

