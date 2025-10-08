Cagece já repassou ao consumidor 35,67% de altas

Desde janeiro de 2023, a Cagece já repassou ao consumidor cearense 35,67% de aumento tarifário. Os encarecimentos sucessivos, conforme O POVO inclusive já mostrou em reportagem, ocorrem em meio à queda dos lucros e aumento do endividamento da empresa, que amplia os investimentos para atender ao marco legal do saneamento.

Para se ter ideia, em 2023, além dos 3,55% repassados em janeiro, a companhia implementou mais 14,39% em outubro. Após a sanção do marco legal, em meados de 2020, a Cagece aplicou seis reajustes, com aumentos médios de 9,10%.

Esse patamar de altas, no entanto, não é novidade. Entre 2013 e 2019, período anterior ao marco legal, os reajustes de água e esgoto chegaram a percentuais de 15,85%.

No período, a média de elevações era próxima a 10%. Vale lembrar que o período também foi marcado pelos anos de escassez hídrica. Mas outros estados como Bahia e Pernambuco não tiveram altas como as apresentadas no Ceará.

Porém, o cenário se reverteu em 2024. Conforme balanço da Cagece, o lucro líquido no fechamento do ano foi de R$ 354 milhões, representando um aumento expressivo de 194,5% em relação ao exercício anterior.