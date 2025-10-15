Incêndio em subestação no PR provoca apagão em todas as regiões

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil ￼MINISTRO de Minas e Energia disse que o problema foi pontual

Um apagão registrado na madrugada de ontem deixou sem energia elétrica por alguns minutos moradores das cinco regiões do País. No Ceará, 971 mil clientes foram afetados, segundo a Enel Ceará.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a interrupção no fornecimento de energia teria sido causada por um incêndio na subestação Bateias, localizada no Paraná.

E, por conta disso, foi necessário desligar 10 megawatts (MW) de carga, de forma controlada, por prevenção.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que a energia foi restabelecida nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste uma hora e meia após a queda. Na Região Sul, o fornecimento foi retomado duas horas e meia depois da ocorrência.

No Ceará, o episódio impactou na operação de 38 subestações do interior do Estado, mas o serviço foi totalmente normalizado em 33 minutos, conforme a Enel, distribuidora de energia no Estado.

Ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), reforçou que se trata de um problema técnico isolado.

"É importante que a população entenda o que acontece neste momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala em apagão, a gente sempre lembra aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021 que, na verdade, aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje (ontem), não. Nós temos muita energia", afirmou.

Em nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que enviou uma equipe técnica ao Paraná para apurar a origem do apagão. "A fiscalização da Agência se deslocará para realizar inspeção in loco na subestação afetada e averiguar as causas da interrupção, além disso, serão instaurados processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos."

O ONS também informou que, assim que foi identificada uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN) foi acionado automaticamente o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC). Esse é o mecanismo que interrompe temporariamente o abastecimento para proteger o sistema elétrico e evitar danos maiores.(Izabele Vasconcelos, Alice Barbosa e agências)

NE

No Nordeste, a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, de acordo com dados do ONS