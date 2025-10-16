Ceará lança primeiro polo frigorífico de caprinos e ovinos do Brasil

Foto: Arquivo/SDE Criação de ovinos e caprinos precisa seguir as normas de manutenção para garantir padrão de qualidade para os islâmicos

O Ceará lança o primeiro polo frigorífico de caprinos e ovinos do Brasil. O objetivo é criar um cluster halal de exportação dos animais, visando atender a demanda do mercado árabe.

O projeto envolve uma série de ações para garantir o padrão de qualidade e sanitário exigido internacionalmente.

Para a proposta ser aceita, foi assinado um Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2024 entre a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

O Termo Aditivo apoia a manutenção da Área Livre de Pragas (ALP) pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri).

O documento também prevê a prospecção de ampliação dessa área, a operacionalização de 11 barreiras zoofitossanitárias, ou seja, para a preservação e defesa das plantas e dos animais, e a capacitação de técnicos e produtores rurais.

Além disso, o plano inclui a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbipoa), componente essencial do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) do Ministério da Agricultura.

O secretário da SDE, Domingos Filho, afirma a importância da iniciativa, classificando-a como um marco para a economia do Estado.

“Vivemos um momento de profunda relevância para a economia do Ceará, ao concretizar uma visão estratégica do governador Elmano de Freitas (PT), de transformar nossas políticas públicas em resultados efetivos para o nosso agronegócio”, diz.

Segundo secretário, a conquista representa mais um avanço significativo para o desenvolvimento econômico do Ceará.

“O cluster halal promete potencializar a competitividade do agronegócio cearense no mercado global, com foco especial nos países muçulmanos”, conclui o titular da pasta.

