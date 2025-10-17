ExpoCariri 2025 triplica de tamanho e reforça agro na Região

Foto: Bruno Cabral ExpoCariri 2025 triplica de tamanho e reforça o Cariri como polo do agronegócio nordestino

A segunda edição da ExpoCariri acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha (CE).

Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), a feira agropecuária chega com estrutura ampliada, novos espaços temáticos e expectativa de reunir cerca de 60 mil visitantes ao longo dos três dias.



O evento triplicou de tamanho frente a 2024, reunindo mais de 150 estandes e expositores vindos das regiões Nordeste e Sudeste.

A estrutura contará com quatro grandes tendas de 1.500 metros quadrados cada — entre elas, uma nova tenda dedicada à gastronomia, que abrigará cerca de 20 expositores, entre restaurantes e produtores locais.



“No ano passado, tivemos cerca de 50 empresas. Neste ano, todos os espaços foram comercializados, e há uma fila de espera com mais de 30 empresas”, destaca o presidente da Faec, Amílcar Silveira.

“Isso mostra a grandiosidade e a importância que o evento alcançou, com potencial para se tornar a feira mais importante do Ceará.”



Programação técnica e cultural



Na tenda principal, haverá um palco destinado às apresentações musicais e à realização dos encontros temáticos da programação técnica. Entre eles estão:



I Simpósio de Bananicultura da Região do Cariri – 30 de outubro;

II Encontro de Mulheres do Agro – 31 de outubro;

Encontro dos Produtores Rurais da Região do Cariri – 1º de novembro.



O evento também contará com palestras técnicas, leilão de gado Nelore, exposição de máquinas e plantas, shopping de animais e Copa de Marcha de Mangalarga Marchador, além de gastronomia regional e shows com artistas locais.



No Campo Experimental da Embrapa, que possui 10 hectares irrigados, o público poderá conhecer 10 variedades de trigo e outras culturas cultivadas no Cariri, como soja, milho, mandioca, algodão, girassol, sorgo, gergelim, palma forrageira e amendoim. A proposta é difundir conhecimento técnico e incentivar a realização de negócios no campo.



A primeira edição da ExpoCariri, realizada em dezembro de 2024, reuniu 50 empresas expositoras e atraiu mais de 30 mil visitantes. Com o crescimento em 2025, o evento busca consolidar o Cariri como uma nova fronteira agrícola do Nordeste, atraindo produtores de diferentes regiões do país.



A feira é uma realização do Sistema Faec/Senar, em parceria com o Sebrae Ceará, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Banco do Nordeste, o Governo do Ceará e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).



A ExpoCariri 2025 é aberta à cobertura da imprensa. Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do evento no Instagram: @expocariri_.



Serviço



Segunda edição da ExpoCariri

Quando: 30 de outubro a 1º de novembro

Onde: Campo Experimental da Embrapa Algodão – Rodovia Otávio Sabino Dantas (Corredor dos Sabinos), km 4, Buriti, Barbalha (CE)

