Orçamento do Ceará previsto para 2026 é recorde e 14,7% maior que o de 2025

Começou a tramitar nesta quinta-feira, 16 de outubro, o Projeto da Lei Orçamentária Anual (Ploa) do Governo do Ceará, com valor estimado em R$ 48,1 bilhões. O montante é recorde e 14,79% maior do que o de 2025.



Em termos de comparação, conforme o Anuário do Ceará, para o exercício financeiro de 2025, a Lei Orçamentária Anual (LOA) estima a receita e fixa as despesas do Estado no montante de R$ 41,9 bilhões. Em 2024, o valor era de R$ 37,6 bilhões.

Do total previsto para o ano que vem, cerca de R$ 29,4 bilhões serão oriundos do Tesouro Estadual e R$ 18,7 bilhões de outras fontes, conforme o texto encaminhado na quarta-feira, 15, pela Casa Civil.

Elaborado pelos técnicos da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), o documento prevê investimentos que devem atingir R$ 5,26 bilhões em 2026, correspondentes a 10,9% do orçamento estadual.

Aplicação prevista para o Orçamento 2026 do Ceará

A área da saúde receberá 16,9% do total da Receita Corrente Líquida (RCL), volume 4,9 pontos percentuais acima do mínimo constitucional.

Já a educação terá 25,5% da RCL, ficando acima do percentual mínimo de 25% determinado pela Constituição Federal.

Para ciência e tecnologia, a estimativa inicial é de gasto superior a R$ 908,5 milhões. E para a cultura ficou R$ 283,6 milhões.

Projetos do Governo do Ceará para 2026

Dentre os investimentos considerados estratégicos pelo Governo do Ceará, há foco em esgotamento sanitário, oferta de água, transporte público metroviário, pavimentação e conservação de rodovias, fornecimento de combustíveis, além de aplicações em educação, saúde e área social.

As prioridades são:

Ampliação dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água

Implantação do projeto Malha D’água – Sistema Banabuiú – Sertão Central

Construção do Cinturão das Águas Implantação do Sistema Metroferroviário – Linha Leste

Pavimentação e conservação de rodovias

Execução do VLT Ramal Aeroporto

Ampliação e suporte da rede de distribuição de gás

Duplicação do Eixão das Águas – Açude Castanhão – Região Metropolitana de Fortaleza – Porto do Pecém

Construção de Centros de Educação Infantil

Construção de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral integradas à Educação Profissional

Aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica

Ampliação das cirurgias eletivas no Estado

Aportes para Ceará Sem Fome

Cartão Mais Infância

Vale Gás

Estruturação de Centros Socioeducativos, voltados à segurança e ao atendimento humanizado

Apoio contínuo aos municípios nas políticas de saúde e educação

“O Ceará tem trabalhado para manter o nível de investimentos conquistado nos últimos anos, um esforço reconhecido nacionalmente por diversas instituições. Somos um dos estados que, proporcionalmente à Receita Corrente Líquida, mais investe no País”, complementou o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini.

Para ele, o resultado é fruto de uma gestão fiscal responsável e de um planejamento de longo prazo, que garante solidez financeira e capacidade de execução.

“Ao mantermos esse ritmo, asseguramos condições para um crescimento econômico sustentável e para a ampliação das oportunidades em todas as regiões do Ceará”, frisou.

Quando o Orçamento do Ceará para 2026 será aprovado

O trâmite é primeiro a análise das comissões técnicas da Alece, onde passa por avaliação de legalidade, discussão e recebimento de emendas parlamentares.

Depois é elaborado um parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que encaminha o texto para votação em plenário.

Se aprovado, o Orçamento será enviado ao governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), para sanção e posterior publicação no Diário Oficial, vigorando a partir de 1° de janeiro de 2026.

