Morre o empresário Lauro Chaves Filho, aos 77 anos

Foto: Acervo pessoal/Lauro Chaves Neto Lauro Chaves Filho deixa três filhos, a esposa e oito netos

Morreu nesta sexta-feira, 17, em Fortaleza, o empresário e administrador Lauro Chaves Filho, aos 77 anos. Segundo familiares, ele foi vítima de um infarto fulminante durante a madrugada.

Casado com Ana D’Áurea Chaves, ele era pai do economista e ex-presidente da Academia Cearense de Economia (ACE), Lauro Chaves Neto, e dos advogados Rebeca Albuquerque e Rafael Chaves, além de avô de oito netos.

Figura respeitada no meio empresarial, Lauro Chaves Filho teve uma trajetória marcante no desenvolvimento econômico do Ceará, especialmente por sua atuação no setor de telecomunicações, tendo participado ativamente do processo de modernização das comunicações no Estado.

O filho Lauro Chaves Neto destacou que o pai era um “exemplo de dedicação à família, ao trabalho e aos amigos. Sempre com um sorriso e uma mão acolhedora para ajudar a solucionar os mais complexos problemas”.

Sobre o legado do pai para o Ceará, o economista ressaltou que profissionalmente vale destacar toda uma carreira na Teleceará, tendo chegado a diretor financeiro e ressaltou “a participação fundamental no planejamento, construção e implantação do Porto do Pecém, hoje o maior eixo de desenvolvimento da economia cearense, como diretor da Cearáportos”

Nesse sentido, o genro e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, lembra que ele teve um protagonismo muito grande durante toda a fase de implantação do Porto do Pecém, como diretor. “No âmbito pessoal, ele era um camarada que todo mundo queria bem. Socialmente, todo mundo o adorava, era muito prestativo”, exalta.

“E, no âmbito estritamente familiar, eu acho que ele foi um marido, um sogro maravilhoso, um pai muito bom, carinhoso. Mas, acima de tudo, ele foi um avô... Eu acho que quem mais sofre hoje são os netos, porque ele, como avô, acho que não se compara a ninguém. Ele, como avô, era excepcional. A alegria dele eram os filhos e, principalmente, os netos. Os netos eram tudo na vida dele”, definiu.

Por sua vez, a Ordem dos Advogados do Brasil publicou em suas redes sociais que “se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de imensa dor e tristeza”. Já o Fortaleza Esporte Clube destacou que Lauro Chaves Filho era um “ilustre tricolor cuja trajetória de vida inspira respeito e admiração.

“Sua ausência deixa um vazio irreparável entre familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua presença marcante. Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências ao seu filho, Lauro Chaves Neto, cuja contribuição à história do nosso clube é eternizada como Membro Suplente do Conselho Fiscal”, complementou o clube na publicação.

