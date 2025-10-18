Sudene aprova consultas prévias para dois financiamentos no Ceará

Foto: Aurélio Alves Sudene aprovou recursos para dois projetos no Ceará e um no Rio Grande do Norte

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio de sua Diretoria Colegiada, aprovou nesta sexta-feira, 17, duas consultas prévias para financiar empreendimentos no Ceará, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Essas são as primeiras consultas apreciadas após a nova regulação do fundo.

No total, os dois projetos devem receber R$ 34,7 milhões e contar com investimentos totais de R$ 65,2 milhões.

Um dos projetos aprovados é da Azzejo Indústria e Comércio de Confecções, em Maracanaú. O investimento total para a ampliação e modernização da unidade fabril é de R$ 51,6 milhões, sendo R$ 25, 8 milhões via FDNE. O foco da produção são roupas hospitalares, uniformes escolares, além de fardamento militares.

O outro projeto contemplado é da Agropecuária Baltazar, em Jaguaribara. O investimento total para a implantação de uma unidade volta para a criação de bovinos de corte e leite e de ovinos da raça Santa Inês é de R$ 17,8 milhões, sendo R$ 8,9 milhões via FDNE. O projeto prevê a adoção de práticas sustentáveis, com o controle de resíduos e o uso racional de insumos agrícolas.

A Diretoria Colegiada da Sudene também aprovou R$ 30,4 milhões para a empresa Elawan Eólica Passagem, em Santana dos Matos (RN) e R$ 9,2 milhões para atividades de Pesquisa & Desenvolvimento do Banco do Nordeste.

Tramitam ainda na Sudene outra seis consultas prévias de empresas interessadas em obter aportes da FDNE. Segundo o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, a análise das consultas prévias é o primeiro estágio da solicitação de financiamento do FDNE.

“Verificamos se as empresas se enquadram nas diretrizes e regulamento do fundo regional, agora, elas vão em busca de um agente operador, que atesta a viabilidade do empreendimento e as garantias. Só depois nós analisamos o pedido de crédito propriamente dito”, explicou. O FDNE pode financiar até 80% do valor total do projeto.

Já o coordenador-geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento da Sudene, Wandemberg Almeida, destaca que “o FDNE oferece uma linha de crédito qualificada, olhando para a infraestrutura, o PAC, a Nova Indústria Brasil e a questão ambiental, trazendo novos investimentos, trabalhando para atender o máximo de empreendimentos produtivos”.



