Preço médio do diesel recua 1,3% no Ceará

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Valor médio do litro do diesel S10 no Ceará caiu de R$ 5,96 para R$ 5,88 nos últimos sete dias

O preço médio do diesel S10 vendido no Ceará teve uma queda expressiva na última semana, de 1,3%. Com isso, o valor médio do litro baixou de R$ 5,96 para R$ 5,88 nos últimos sete dias.

O valor mais em conta pode ser encontrado em postos de Fortaleza e Caucaia, onde é comercializado a até R$ 5,45 e o mais caro é encontrado em Iguatu, onde pode custar R$ 6,79 por litro.

Já o diesel comum (B S500) teve queda ligeiramente menor, de 1,1%, caindo de R$ 6,05 para R$ 5,98, o litro, em sete dias, a terceira maior redução entre os combustíveis pesquisados.

Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que verificou a propósito, que todos os combustíveis à exceção do Gás Natural Veicular (GNV) apresentaram queda na última semana.

A segunda maior queda de preços na última semana, por exemplo, foi do etanol hidratado que teve retração no preço médio de 1,2%, baixando de R$ 4,94 para R$ 4,88 em média o litro, conforme a ANP.

Os municípios com preços mais em conta são Caucaia e Fortaleza, ambos com postos comercializando o litro do etanol a até R$ 4,49. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do etanol.

Apesar disso, no Ceará, o etanol ainda está custando 77,8% em relação ao preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado.

O gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha) também teve uma queda expressiva, de 0,7%. O valor médio do botijão de 13kg, baixou de R$ 113,36 para R$ 112,56.

Gasolina e GNV

Já a gasolina comum teve queda de 0,3%, caindo de R$ 6,29 para R$ 6,27. O valor mais em conta pode ser encontrado em Quixadá, onde é comercializada a até R$ 5,69 por litro. Já o consumidor de Itapipoca pode pagar até R$ 6,75 por litro.

Por sua vez, a gasolina aditivada teve queda ligeiramente mais acentuada, de 0,4%, baixando de R$ 6,46 para R$ 6,43, o litro, na última semana

O gás natural veicular (GNV), por outro lado, segue com preço médio de R$ 5,15 o metro cúbico (m³).



