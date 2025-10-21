Apagão na nuvem da Amazon afeta apps e serviços no mundo inteiro

Foto: Samuel Setubal/ O Povo Servidores da Amazon Web Services, que hospedam plataformas globais, sofreram pane e causaram apagão digital nesta segunda-feira, 20

Uma falha na Amazon Web Services (AWS) causou instabilidade e paralisações em larga escala nesta segunda-feira, 20, afetando mais de 500 empresas em diferentes países.

Relatos de instabilidade começaram por volta das 4h (horário de Brasília), segundo o Downdetector, que monitora serviços online. Às 6h30min, a AWS disse que seus sistemas estavam se recuperando e que muitos sites e aplicativos já voltavam ao ar.

O boletim mais recente de status foi publicado às 10h42 (de Brasília). A AAWS informou que ainda enfrentava "erros elevados" nos servidores de computação em nuvem. O volume de novos lançamentos de informações nos serviços está limitado no momento, para que os engenheiros trabalhem na recuperação.

Nesta atualização, um quadro indica que 67 serviços da Amazon foram afetados. A pane ocorreu no sistema de software de banco de dados Amazon DynamoDB, segundo a companhia. Saiba mais a seguir.

Queda da AWS: o que ficou fora do ar?

Segundo a agência Reuters, mais de 500 empresas que usam a AWS enfrentam problemas no período da manhã.

Aplicativos populares como Snapchat, Alexa, PayPal e o buscador de inteligência artificial Perplexity ficaram fora do ar, impactando milhões de usuários ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

O Airbnb, a rede social Instagram, a plataforma de venda de jogos eletrônicos Steam e os jogos online Fortnite, Roblox e Brawl Stars também foram afetados.

A AWS é uma plataforma de computação remota (cloud) que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial.

Esta divisão de computação em nuvem da Amazon é responsável por fornecer infraestrutura digital para empresas, governos e plataformas online. Por isso, serviços de grandes varejistas, companhias aéreas, aplicativos de mídia social, empresas de serviços financeiros e outros setores.



Principais plataformas afetadas pela pane na AWS

O apagão atingiu uma ampla variedade de setores, desde redes sociais e streamings até jogos, finanças e mobilidade urbana.

Entre os serviços que registraram instabilidade estão:

Snapchat



Assistente virtual Alexa



O site da Amazon



Prime Video



Mensageiro Signal



Inteligência artificial Perplexity AI

Fortnite



Roblox



Clash Royale



Clash of Clans

Na área financeira, o PayPal, o Venmo, o Chime, a Coinbase e o Robinhood foram impactados, enquanto o aplicativo de corridas Lyft ficou indisponível para milhares de usuários nos Estados Unidos.

Sites como Facebook, Snapchat e Amazon ficaram indisponíveis no início do dia, enquanto plataformas financeiras como Coinbase, Robinhood e Venmo também relataram problemas. A falha generalizada afetou ainda ferramentas de produtividade como Slack, a companhia aérea United Airlines, o buscador de IA Perplexity e jogos como Fortnite e Roblox.

AWS identifica causa e tenta restabelecer sistema

Em comunicado oficial, divulgado por volta das 6 horas (horário de Brasília), a AWS informou ter identificado uma possível causa da falha e que suas equipes técnicas trabalham para restaurar a estabilidade.

A empresa atribuiu a falha a problemas no Amazon DynamoDB, serviço que oferece armazenamento de banco de dados e capacidade de processamento para sites.

“Podemos confirmar aumento nas taxas de erro e latência para múltiplos serviços da AWS na região US-EAST-1”, disse a empresa em nota publicada em seu portal de status.

A região US-EAST-1, localizada na costa leste dos EUA, é uma das mais utilizadas pelos clientes da AWS e concentra grande parte da infraestrutura da empresa — o que explica a amplitude dos impactos.



Às 8 horas (horário de Brasília), a área da Amazon informou ter restabelecido os serviços:

"O problema subjacente de Sistema de Nomes de Domínio (DNS) foi totalmente mitigado, e a maioria das operações dos Serviços da AWS estão sendo bem-sucedidas normalmente agora," detalhou em comunicado.

No jargão técnico, "mitigado" significa que o impacto ou a severidade do problema foi contido, reduzido ou neutralizado, embora a causa raiz possa ainda estar em processo de resolução.

"Algumas requisições podem estar sendo limitadas enquanto trabalhamos para uma resolução completa. Além disso, alguns serviços continuam a processar um acúmulo de eventos (backlog) como Cloudtrail e Lambda", concluiu.

Plataformas confirmam dependência da infraestrutura da Amazon

O CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, usou o X (antigo Twitter) para explicar que o aplicativo de IA estava fora do ar “por causa de um problema na AWS” e que sua equipe “trabalhava para resolver a questão”.

A presidente do Signal, Meredith Whittaker, também confirmou que a falha na nuvem da Amazon afetou o mensageiro criptografado.

Casos como esses reforçam a dependência global de grandes provedores de nuvem, como Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure, cuja interrupção pode paralisar centenas de serviços digitais em questão de minutos.



A infraestrutura da AWS sustenta milhões de sites e plataformas, oferecendo servidores, capacidade de processamento e armazenamento em nuvem para as maiores empresas do mundo.

Qualquer falha em sua rede costuma ter impacto amplo na internet. Grande parte dos aplicativos móveis populares também depende dos sistemas da AWS.

O que é a AWS e por que o impacto é tão grande

A Amazon Web Services oferece soluções de armazenamento de dados, processamento, hospedagem de sites e aplicativos para milhares de clientes corporativos e individuais.

Empresas escolhem a plataforma pela escalabilidade e custo-benefício, mas o modelo concentrado também traz riscos: quando há uma falha, os efeitos se espalham rapidamente por toda a internet.

Concorrendo diretamente com Google Cloud e Microsoft Azure, a AWS é uma das maiores fornecedoras de infraestrutura digital do mundo. A empresa tem cerca de 30% do mercado. (Com Agência Estado e AFP)