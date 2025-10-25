ABF e Sebrae fecham parceria para capacitar franqueadores pelo Brasil

Foto: Divulgação/ Keiny Andrade Evento ABF CON 2025, realizado na ilha de Comandatuba, reuniu todo o setor de franquias do Brasil

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou nesta sexta-feira, 24 de outubro, o firmamento de uma parceria com o Sebrae Nacional, com investimento de R$ 18,7 milhões.

O convênio de cooperação técnica e financeira visa qualificar e capacitar micro e pequenas empresas que queiram entrar no ramo de franquias.

O projeto tem duração estimada de 30 meses e busca melhoria do ambiente de negócios franqueados no País. Serão realizados cursos presenciais de capacitação, com conteúdos gamificados.

Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, citou, em comunicado, a tendência de valorização das franquias no empreendedorismo brasileiro.

“O Sebrae avalia que elas funcionam como um modelo estruturado para quem deseja ter o seu próprio negócio. Somando esforços com a ABF, os pequenos negócios receberão orientações e informações sobre como atuar neste mercado, assim como serão orientados a melhorar sua gestão, impulsionando seus negócios e ampliando mercados”.

“A ABF também vem ampliando sua estrutura com novas regionais, mas sabemos que para garantir que franqueados, franqueadores e interessados em abrir um negócio recebam capacitação empreendedora de altíssima qualidade e informações atuais sobre franchising, temos que ampliar ainda mais nossa capilaridade”, complementa a presidente do conselho da ABF, Cristina Franco.

A associação estima mais de 200 mil operações ativas de franquias, estando presentes em 69% dos municípios brasileiros. Pelo menos R$ 300 bilhões de faturamento são esperados até o fim de 2025.

O anúncio foi feito durante o evento ABF CON 2025, realizado na ilha de Comandatuba, na Bahia. O POVO esteve presente na convenção, a convite da associação.

Foco em aproximação do mercado

Além da capacitação, o projeto promove a integração dos novos empreendedores com o mercado de franquias, realizando atividades de aproximação. Um Estudo Nacional de Franchising Brasileiro também é previsto no projeto.

Ao todo, serão realizadas quatro missões técnicas internacionais, doze rodadas de negócios, 25 mentorias online entre as 55 turmas presenciais. Serão 500 colaboradores do Sistema Sebrae capacitados.



