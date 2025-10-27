Setor produtivo aponta avanço para negociação a favor do Brasil

Após o encontro entre Lula e Trump, diversas entidades classistas se manifestaram e apontaram avanço para a negociação entre os dois países sobre o tarifaço.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse que o encontro representou um avanço no sentido de reverter o tarifaço imposto ao Brasil pelo governo americano. Ricardo Alban, presidente da entidade, afirmou acreditar que será construída uma solução capaz de devolver previsibilidade e competitividade às exportações brasileiras.

"O diálogo entre os dois líderes representa um avanço concreto nas tratativas bilaterais e reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos", diz a nota da CNI.

O presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), Abrão Neto, pediu que intensificação das negociações leve a um acordo bilateral com agilidade.

Um dos principais setores afetados pelo tarifaço, a indústria do café também demonstrou otimismo com o encontro. A Associação Brasileira do Café (Abic) disse que espera uma "reavaliação técnica" das tarifas impostas ao café, produto agrícola que o Brasil mais exporta aos EUA.

Entidade que representa outro setor fortemente afetado, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) também avaliou de forma positiva a reunião e disse acreditar A associação disse acreditar que o entendimento entre os dois países pode preservar a competitividade do produto brasileiro e garantir previsibilidade aos exportadores.

Já a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) disse que, neste momento, tem um "otimismo comedido" em relação à reunião e que espera que "medidas concretas sejam tomadas nos próximos dias". Apesar disso, disse que enxerga com "bons olhos os avanços nas negociações". (Com Agências)