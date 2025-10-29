Agro estima R$ 30 mi em negócios e mais de 50 mil visitantes na ExpoCariri

Foto: Bruno Cabral/Faec/Divulgação Campo Experimental da Embrapa Algodão, na ExpoCariri

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) estima que sejam fomentados R$ 30 milhões em negócios em três dias da segunda edição da ExpoCariri, que começa na quinta-feira, 30 de outubro, em Barbalha, a 548,30 km de Fortaleza, no Campo Experimental da Embrapa Algodão.

São previstos ainda mais de 50 mil visitantes e 170 expositores em um espaço três vezes maior do que a edição anterior.

A mostra de campo contará com 10 hectares irrigados, com cultivos de trigo, soja, algodão, milho, mandioca, girassol, sorgo, gergelim, palma forrageira e amendoim, entre outras culturas.

Segundo o presidente da Faec, Amílcar Silveira, a expansão da feira confirma o fortalecimento do agro da região Sul do Ceará.

“Todos os espaços foram comercializados e tivemos fila de espera para expositores. A ExpoCariri tornou-se uma vitrine de inovação e negócios que tende a se firmar como a principal feira agropecuária do Ceará”, afirmou.

O evento conta com parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Ceará, Federação das Indústrias do Estado (Fiec), Banco do Nordeste, Governo do Ceará e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Além dos 170 estandes, foram organizadas quatro mega tendas de 1.500 metros quadrados (m²) cada.

Está prevista uma nova tenda dedicada à gastronomia, que abrigará cerca de 20 expositores, entre restaurantes e produtores locais.

Dentro da programação prevista, haverá agenda técnica, que inclui neste ano o I Simpósio de Bananicultura da Região do Cariri (30/10); o II Encontro de Mulheres do Agro (31/10); e o Encontro dos Produtores Rurais da Região do Cariri (1º/11).

O evento contará ainda com palestras técnicas para produtores, leilão de gado Nelore, exposição de plantas e de máquinas, shopping de animais, Copa de Marcha de Mangalarga Marchador, além de gastronomia regional e shows musicais.

A primeira edição da ExpoCariri, realizada em dezembro de 2024, reuniu 50 empresas expositoras e atraiu mais de 30 mil visitantes.

Com o crescimento em 2025, o evento busca consolidar o Cariri como uma nova fronteira agrícola do Nordeste, atraindo produtores de diferentes regiões do País.

Serviço

ExpoCariri 2025

Data: 30 de outubro a 1º de novembro

Horário: 8h às 21h

Local: Campo Experimental da Embrapa Algodão – Rodovia Otávio Sabino Dantas (Corredor dos Sabinos), km 4, Buriti, Barbalha (CE)

