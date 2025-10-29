Indústria gaúcha vai se mudar para o Ceará com benefício de R$ 24 mi do governo

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Estado do Ceará/Divulgação ￼ASSINATURA de benefício de R$ 24 milhões para instalação de fábrica de calçados gaúcha no Ceará

A NKS Vulcanizados, empresa de calçados do Rio Grande do Sul detentora da marca Ötzi, confirma mudança para o Ceará, após o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), assinar nesta terça-feira, 28 de outubro, o contrato de concessão de subsídios, no valor de R$ 24 milhões.

A notícia foi divulgada em primeira mão pela coluna. O novo galpão fabril será instalado em Cariré, a 256,85 km de Fortaleza, na microrregião de Sobral.

São previstos, em três anos, 800 empregos diretos na região, circundada por outros municípios como Groaíras, Mucambo, Pacujá, Reriutaba, Santa Quitéria, Sobral e Varjota.

A fábrica conta com investimentos na ordem de R$ 40 milhões para a construção, com produção estimada de 200 mil pares/mês (ano três), numa área de 15 mil metros quadrados (m²).

O terreno destinado à instalação foi doado pela Prefeitura de Cariré e o Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), que concede subsídios para a empresa construir o galpão.

Outro benefício é o incentivo econômico do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec), condicionado à geração dos empregos formais.

Além da marca Ötzi, a NKS produz como prestadora de serviço, ou seja, no modelo private label, para outras companhias colocarem seus nomes.

Exemplos que já passaram por esse sistema foram as marcas Topper, Colcci, Reef, Mofficer, Arezzo, Ana Capri, Malwee, Tyrol, Tip Top, Olympus, Puma, Pampili e Piccadilly.

“É uma decisão de transferência da empresa para o Estado do Ceará, com a garantia de que no Estado do Ceará eles tenham uma parceria com o Governo do Estado, com a Prefeitura, porque é isso que nós queremos”, declarou Elmano.

Ele destacou ainda que a indústria calçadista cearense é a segunda maior produtora do segmento no Brasil e o segundo maior gerador de empregos nacionalmente.

Segundo o governador, a formação da mão de obra para o empreendimento também será abrangida pelo Estado.

O sócio diretor da NKS Vulcanizados, Jorge Klein, frisou que chegou a se reunir com o governador há cerca de um ano. “Acho que o sucesso desse empreendimento vai se demonstrar ao longo do tempo e nós vamos poder, certamente, fazer parte da história do município e do Estado do Ceará.”

As primeiras negociações com a indústria foram divulgadas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) ainda em fevereiro de 2024.

Também estiveram na assinatura desta terça-feira, 28, o procurador-geral do Estado, Rafael Machado, representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), da Adece, o prefeito de Cariré, Antônio Martins, e a prefeita de Groaíras, Virginia Souza Aguiar.

Quem é a NKS Vulcanizados

Há 30 anos no mercado do Rio Grande do Sul, a NKS Vulcanizados produz calçados vulcanizados, infantil, feminino e masculino, e se vende como uma indústria que investe em alta tecnologia e conforto.

Inicialmente ela fornecia produtos como uniforme para empresas e em seguida terceirizou a produção para outras marcas.

A unidade gaúcha produz cerca de 15.000 pares de calçados por dia e gera 360 empregos diretos e 200 empregos terceirizados (área de costura) onde atua.

