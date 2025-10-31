Emprego: mais de 5 mil vagas de autônomos são estimadas no Ceará

Foto: Reprodução/ Sine Municipal IDT/Sine também disponibiliza atendimento presencial para vagas de emprego

Mais de 5 mil vagas de emprego para profissionais autônomos são prospectadas no Ceará pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine), devido à aproximação com o fim do ano e o aquecimento do mercado de serviços.

Até dezembro de 2025, já foram catalogadas 5.411 oportunidades. Com base nos anos anteriores, as funções mais procuradas geralmente são faxineiras, cozinheiras, passadeiras, pedreiros, abrangendo sobretudo as voltadas aos festejos.

Portanto, a expectativa supera o último trimestre de 2024, quando o Sistema Empreende+ registrou a intermediação de 5.006 serviços no Estado.

Sobre as oportunidades, o presidente do IDT/Sine, Raimundo Ângelo, pontua que o pagamento do 13º salário é outro fator que impacta na injeção de mais recursos nas famílias, com consequente maior poder de compra e demanda por solicitações de reparos e reformas em residências, além de serviços voltados para confraternizações.

"Nosso objetivo é garantir que essa demanda chegue de forma segura e organizada tanto para os profissionais autônomos cadastrados no nosso banco, quanto para os demandantes dos serviços.”

Emprego no Ceará: como se cadastrar para oferecer serviço

As oportunidades estão disponíveis no aplicativo Tem Trabalho, mas é preciso ou fazer um cadastro, ou procurar as unidades do IDT/Sine.

O processo inclui uma entrevista e uma palestra explicativa focada em temas como o conceito de trabalho autônomo, qualidade na prestação de serviços e postura profissional.

Os profissionais cadastrados são acompanhados por técnicos especializados para orientação durante a execução da atividade.

No banco de talentos do IDT, é possível encontrar diversas funções, como: pedreiro, pintor de paredes, bombeiro hidráulico, eletricista, marceneiro, massagista, cuidador de idosos, carpinteiro, e muito mais.

Empregador: como contratar um serviço

Para quem deseja contratar, o IDT/Sine oferece atendimento por meio do app Tem Trabalho, disponível nas lojas de aplicativos para iOS ou Android.

As solicitações também podem ser realizadas pelo número (85) 98766.1853 (WhatsApp), ou no portal www.idt.org.br.

