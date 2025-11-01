Projeto de integração de piscicultura e aquaponia terá investimento de R$ 1,7 milhão no Ceará

Foto: Ascom Centec/Divulgação ￼MÉTODO usa água do tanque onde os peixes são criados para cultivar alimentos naturais

Um projeto de integração entre piscicultura e aquaponia será lançado em Barbalha na manhã deste sábado, 1º, durante a ExpoCariri 2025.

A iniciativa, que conta com investimento de R$ 1,7 milhão, é fruto de uma parceria entre o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e a Universidade Federal do Cariri (UFCA).



O objetivo, segundo as entidades, é apoiar o pequeno produtor rural com geração de renda a partir de uma atividade sustentável. Os recursos são do Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI). O projeto conta ainda com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).



O sistema interligado permitirá a criação de peixes e o cultivo de hortaliças, simultaneamente. O método se aproveita da água do tanque onde os peixes são criados, que é rica em nutrientes, para cultivar alimentos naturais sem o uso de agrotóxicos. A infraestrutura será montada no espaço do Centro Vocacional Técnico (CVTec) Barbalha, que se localiza no Campo Experimental da Embrapa.



Durante o lançamento do projeto também será assinado um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Centec e a Prefeitura de Barbalha, com objetivo de impulsionar ações de educação profissional e extensão tecnológica, tais como cursos de qualificação, projeto de meliponicultura (criação de abelhas nativas sem ferrão) , bem como o próprio projeto integrado de piscicultura e aquaponia.



