Conselho relata que média de 30% das obras de ligação de energia da Enel estão em atraso

A Enel Distribuição Ceará confirmou acelerar seus investimentos na melhoria da rede elétrica cearense, com aporte próximo dos R$ 2 bilhões em 2025. O montante faz parte do plano de investimentos que soma R$ 7,4 bilhões até 2027, um aumento de 54% em relação ao plano anterior. Apesar do volume de recursos, o Conselho de Consumidores da Enel-CE (Conerge) alertou que o percentual de atraso das obras de energia da companhia — de ampliação da rede para inclusão de novos clientes — aumentou para média de 30% no Estado, impactando até mesmo a entrega de obras.

Apesar de não haver regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre o tema, o percentual considerado "aceitável" no setor é de algo em torno de 5% de atraso dentre todas as obras de expansão da rede. No Cariri, o pior cenário, revelou o Conerge, a média de atrasos chegou a superar os 80%.

Erildo Pontes, presidente do Conselho, destacou que os atrasos são decorrentes do déficit de pessoal aliado ao acúmulo de trabalho não realizado. "Acontece com muita frequência (casos de atrasos em ligações). Nós temos casos no Conerge de demora superior a um ano. Falta gente, apesar das contratações recentes, mas não foi o suficiente para melhorar, principalmente em regiões fora da Grande Fortaleza", disse durante a realização do XIV Encontro de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do Nordeste, realizado na quinta-feira, 30, e sexta-feira, 31, em Fortaleza.

Ele ainda aponta que a liberação do volume de recursos anunciados para 2025 não tem sido aplicada de forma contínua entre os meses. Cálculo do Conerge observa que ao fim de outubro o aporte da empresa estava 15% abaixo do esperado caso o uso de R$ 2 bilhões fosse dividido igualmente, por mês.

Para remediar a questão, a companhia destaca a contratação de 1.340 novos colaboradores, a partir da mudança de estratégia em relação às equipes de atendimento, encerrando contratos de terceirização e primarizando a operação. Foram incorporados também 480 veículos. "O resultado do nosso trabalho tem sido de avanços significativos em serviço e investimentos. Temos vários indicadores que mostram esse avanço. Pode até não ser tão rápido quanto a expectativa, mas é sustentável, e isso é importante", afirmou o presidente da Enel Cará, José Nunes de Almeida Neto.

Sobre contratações, confirmou que no próximo ano devem contratar mais 700 profissionais, inclusive aproveitando aqueles formados a partir de parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE) e com o Exército Brasileiro — de capacitação dos reservistas próximos de deixarem o serviço militar.

José Nunes também atualizou sobre as perspectivas do processo de renovação antecipada da concessão da Enel no Ceará. O executivo disse que está otimista sobre manifestação realizada ao Ministério de Minas e Energia (MME) defendendo aditivo ao atual acordo. "Existe todo um critério estabelecido pelo MME que nós estamos cumprindo e estamos com expectativas positivas", complementou.

Fios de telecomunicação em postes de energia são desafios

As agências Reguladora Nacional de Energia (Aneel) e de Telecomunicações (Anatel) debatem um novo regimento regulatório para resolver o impasse sobre o excesso de fios em postes geridos pelas distribuidoras estaduais. O custo para recuperação dos danificados seria de quase R$ 20 bilhões.

Acompanhando a questão, atualmente sob relatoria da diretora da Aneel, Agnes Costa, o titular da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da Aneel, André Ruelli, destacou que o compartilhamento de infraestrutura do setor elétrico com o de telefonia e internet é um tema sensível.

A rede elétrica atual conta com mais de 52 milhões de postes georreferenciados no Brasil. André apontou que essa rede é considerada "ativo estratégico" que está sob gestão das empresas de energia desde os leilões de concessão do serviço de distribuição.

O superintendente avaliou que não faz sentido construir uma nova infraestrutura, seja de concreto ou metálica, apenas para as telecomunicações, pois geraria um custo extra a ser repassado aos contribuintes.

"Quando analisamos o desafio desse compartilhamento de infraestrutura, vemos que 20% dos postes se encontram numa situação extrema de saturação, em termos de ocupação. Para regularizar, custaria aproximadamente R$ 20 bilhões", afirmou.

Para André, apesar do compartilhamento compulsório dos postes estar previsto na Lei Geral das Telecomunicações, a realidade do mercado envolve alta incidência de ocupações irregulares. Por isso, frisou o papel das distribuidoras e das prefeituras neste cenário.

André elencou que as distribuidoras devem disponibilizar as condições de compartilhamento, normas, prazos e preços. Também podem divulgar lista de empresas que ocupam os postes clandestinamente, e ter o poder de encerrar contrato com teles que passam 90 dias inadimplentes do repasse do uso do poste.

Ele enfatizou que a desorganização dos postes gera custo aos municípios, desde a geração de resíduos de fios e limpeza urbana até no ordenamento dos passeios.

INDICADORES DE SERVIÇO - ENEL CEARÁ

Tempo Médio de Atendimento - Período entre a interrupção do fornecimento de energia até o restabelecimento

2023:

578 minutos

2024:

569 minutos

2025:

445 minutos

Primarização dos serviços - Contratação de novos eletricistas

2024:

690

2025:

+700

2026:

+700

Fonte: Enel Ceará



