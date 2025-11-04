Foto: JÚLIO CAESAR ￼PROJETOS visam trazer maior segurança hídrica para investimentos no Ceará

Projetos de ampliação da infraestrutura de agricultura irrigada estão na pauta do Governo do Estado para os próximos anos no Cariri e na Ibiapaba. As iniciativas visam garantir o abastecimento hídrico para culturas de alto valor agregado no Ceará.

No caso do Cariri, o foco é na criação de uma nova fronteira agrícola cearense. A iniciativa envolve a criação de dois perímetros irrigados em área que abrange os municípios de Missão Velha e Barbalha e em Mauriti.

A intenção é aproveitar o incremento no bombeamento das águas do Rio São Francisco, que serão destinadas à transposição. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, sugeriu a medida ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que confirmou a intenção de realizar estudo para avaliar.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O processo de duplicação do bombeamento do Eixo Norte da Transposição do São Francisco está em andamento sob tutela do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

No fim de setembro, o secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira, visitou Salgueiro-PE, e destacou o andamento do projeto de duplicação dos ramais do Salgado e do Apodi iniciou em junho deste ano e tem previsão de entrega até 2027.

A declaração foi feita durante visita do gestor à ExpoCariri 2025, em Barbalha Crédito: Bruno Cabral/Faec/Divulgação

Atualmente, o Eixo Norte é responsável por levar cerca de 25 m³/s de água do São Francisco, abastecendo barragens estratégicas como o Castanhão (CE) e atendendo ao Rio Grande do Norte. Com a duplicação, será possível aumentar a capacidade de bombeamento e garantir maior segurança operacional, evitando interrupções no sistema e assegurando a chegada das águas ao destino.

A Faec estima que a duplicação do bombeamento deve permitir ampliar o abastecimento de água ao equivalente a 120 mil hectares. Amílcar diz que a ideia inicial é que cada perímetro tenha 5 mil hectares, mas é viável que o tamanho seja duas vezes maior.

"Dividimos em dois locais, terras prósperas e que com água é possível fazer essa irrigação. Nós estamos muito confiantes, pedimos ao governador um estudo e ele já autorizou", pontua.

Agricultura irrigada em desenvolvimento no Ceará. Na imagem, fazenda de tomates em Guaraciaba do Norte, propriedade do produtor rural Francisco "Novato" Crédito: JÚLIO CAESAR

Até o fim de 2026, Faec e Governo do Estado querem amadurecer os planos sobre a gestão do perímetro irrigado, assim como avançar em relação à infraestrutura de energia e licenciamento ambiental. As afirmações foram feitas ao O POVO na ocasião do Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird), realizado em Fortaleza.

A intenção, segundo a Faec, é que a área seja utilizada para implantação de culturas de alto valor agregado. Na conta inicial, é que a cada hectare seja gerado um emprego, portanto com possibilidade de geração de até 20 mil empregos e aumento de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegócio.

Sobre quais seriam essas culturas, Amílcar destaca que testes iniciais foram feitos com trigo, mas não acredita que seja o ideal, assim como culturas de milho e soja.

Para o líder setorial, as culturas que se mostram mais afeitas às características da região são o gengibre, a pimenta-do-reino e o café. "Nós gostaríamos de fazer culturas com valor agregado maior, que podem alcançar mais de R$ 100 mil por hectare, o que pode gerar um valor bruto de R$ 2 bilhões".

Especificamente sobre o café, Amílcar diz que o Ceará deve receber técnicos para avaliar a implementação de cinco campos experimentais da variedade "robusta". O foco é na demanda da empresa cearense Três Corações.

"Com muita responsabilidade, estamos tentando incentivar outro tipo de cultura aqui no Estado. A Três Corações tem 32% do café do Brasil e nós praticamente não produzimos aqui no Ceará. A nossa ideia é cultivar café robusto em regiões que não precise de altitude".

Amílcar diz ainda que experimentos em Rondônia sob essas características tiveram sucesso, com obtenção de 200 sacas por hectare. "Um sucesso violentíssimo. Eu nem acredito que a gente consiga fazer essa quantidade aqui, mas pelo menos 100 sacas por hectares é o que queremos, acho que tem tudo para dar certo".

Mais notícias de Economia

Produtores da Ibiapaba devem receber reforço no abastecimento

O Governo do Ceará trabalha em projeto para ampliar a reserva de água para a Serra da Ibiapaba por meio de cinco barragens de pequeno porte. A iniciativa visa reduzir a dependência do Açude Lontras, com capacidade para 347 mil metros cúbicos de água e a única fonte de abastecimento para todos os municípios da região.

Atualmente, o projeto está avançando nas secretarias do Desenvolvimento Econômico (SDE) e dos Recursos Hídricos (SRH). Também é avaliada a ampliação do acesso a águas subterrâneas. O estudo técnico deve ser concluído até janeiro do próximo ano.

Quem confirma é o secretário executivo do Agronegócio do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro. A opção por obras de pequeno se deve pela celeridade, permitindo uma execução mais rápida por parte do poder público.

"Dá para fazermos rapidamente. A questão é de decisão governamental e o governador Elmano de Freitas está interessado nisso. Vários deputados e senadores estão atentos à região e estão encampando a ideia", afirma.

A perspectiva é de que os pequenos barramentos sejam construídos para captação de pequenos rios da região, promovendo uma gestão hídrica mais robusta na Ibiapaba.

Sílvio Carlos destaca ainda que a agricultura irrigada é a "chave para o desenvolvimento rural do Ceará" e esse sucesso depende da combinação eficiente de energia, tecnologia e gestão hídrica eficiente. Gargalos como o de infraestrutura e distribuição de energia são questões a serem supridas no futuro.

Além das regiões do Cariri e Ibiapaba, o executivo do Governo destaca regiões cearenses com potencial de avanço na agricultura irrigada, como a Chapada do Apodi, Centro Sul, Baixo Acaraú, até regiões mais secas, como o Sertão dos Inhamuns.

Viagem

Sílvio Carlos destaca que o Ceará pode aprender com a experiência espanhola de Andaluzia. A Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABDI) realizará a 2ª Missão Internacional à Espanha em março de 2026