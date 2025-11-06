1ª Expo Horizonte foca em negócios e cultura

Foto: Aurelio Alves Horizonte está localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 40 km da capital cearense

Voltada ao fortalecimento da economia local e à geração de novas oportunidades, a cidade de Horizonte se prepara para realizar a primeira edição da Expo Horizonte 2025, feira de negócios, cultura e cidadania que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, na Praça de Eventos do Mercado Público. A programação será aberta diariamente a partir das 16 horas.

O evento pretende reunir setores estratégicos para o desenvolvimento do município, como indústria, comércio, agricultura, agronegócio, economia criativa, artesanato, prestação de serviços e empreendedorismo. A proposta é estimular conexões entre empresas, produtores e o público, fomentando parcerias e novos negócios.

Também serão realizadas apresentações artísticas, ações de cidadania e espaços dedicados a empreendedores e iniciativas culturais do município.