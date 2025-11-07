A dois meses do fim do ano, Pecém bate novo recorde de movimentação

Foto: JÚLIO CAESAR Movimentação de cargas no Porto do Pecém

A dois meses do fim do ano, a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A) divulgou novo recorde no porto, com a movimentação de contêineres, até outubro, superando a de todo o ano passado.

Foram 582.238 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés, aproximadamente 6 m) contra 555.350 TEUs em 2024. Já a movimentação geral do Porto do Pecém chegou a 17.045.228 toneladas em outubro, sendo 7% superior nesta mesma base de comparação.

Em comunicado, a Cipp S.A informou que o resultado reflete o aumento das operações de importação e exportação, o fortalecimento das rotas marítimas e o desempenho das empresas instaladas no Complexo do Pecém.

Um exemplo foi a nova rota semanal para a Ásia, que reduziu em 50% o tempo de transporte: de 60 para cerca de 30 dias.

Começou oficialmente em abril, mas operava desde o início do ano. Ela já é responsável por quase metade do crescimento registrado no segmento neste ano.

O novo serviço de navegação, chamado Santana, é operado pela MSC em parceria com a APM Terminals e estabelece uma conexão direta entre os principais portos da Ásia e o Porto do Pecém.

Em relação aos números, Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém, disse que o Porto do Pecém está se consolidando como o novo eixo de conexão entre o Brasil e o mundo

“Estamos construindo, dia após dia, um porto cada vez mais moderno, competitivo e essencial para o desenvolvimento do Ceará e do país”, complementou.

Para Roberto de Castro, diretor de Operações do Complexo do Pecém, o resultado é consequência direta do empenho das equipes que atuam no terminal.

“Trabalhamos de forma integrada, com foco em segurança, agilidade e qualidade no atendimento aos clientes — e os resultados comprovam a eficiência do nosso time”, ressaltou.

APM Terminals registra maior movimentação de contêineres em 22 anos

A APM Terminals Pecém (CE) também seguiu o recorde apresentado no Complexo do Pecém e divulgou que atingiu movimentação de 70.456 TEUs em outubro, sendo o maior volume mensal em 22 anos de operação.

Alta de 34,3% em relação a outubro de 2024, quando foram registrados 52.465 TEUs.

Ainda passou do total movimentado em todo o ano passado, que foi de 555.350 TEUs, e já alcança 562.541 TEUs acumulados em 2025, com ainda dois meses restantes para o fechamento do ano.

Impacto maior veio dos volumes de carga refrigerada (reefer), sobretudo na rota que atende os Estados Unidos, que cresceu 54% em relação ao ano anterior, superando inclusive o volume total destinado à Europa.

Já a rota que conecta Pecém ao norte da Europa registrou salto de 39%. A cabotagem, que é a navegação entre os portos brasileiros, subiu 15% durante o ano.

Destaque veio do serviço Santana, da MSC, responsável por trazer cargas da Ásia para transbordo em Pecém, com destino principalmente a Manaus.

Esse serviço e seus portos secundários conectados devem atingir cerca de 50 mil movimentos adicionais no acumulado do ano, considerando a projeção para o fechamento de 2025, em relação ao total do ano passado.

Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, frisou que a empresa vem ampliando a presença do Ceará nas principais rotas de comércio internacional, impulsionando o Estado como um polo logístico em expansão.

