Aeris tem prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões no terceiro trimestre de 2025

Foto: Davi Capistrano/Aeris/Divulgação Aeris Energy tem sede em Caucaia e fabrica pás eólicas para aerogeradores

A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (Aeris Energy), fabricante de pás eólicas com sede no Ceará, teve prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25) e de R$ 412,9 milhões no acumulado de nove meses do ano (9M25).

Dentre os destaques de impacto no 3T25, a empresa cita os cortes na geração de energia (curtailments), que afeta o segmento renovável, obrigando paradas de produção no setor para evitar apagões no Brasil.

Além disso, a companhia cita a receita para exportação e divisão de serviços, além de ações para recuperação operacional e melhoria financeira.

E frisa que os resultados, divulgados na quinta-feira, 6 de novembro, foram marcados pelo andamento consistente de seu plano de reestruturação em busca de maior eficiência operacional, fortalecimento financeiro e diversificação de receitas, “mesmo diante de um cenário desafiador para o setor eólico nacional”.

Receita líquida da Aeris Energy

Dos outros números apresentados, a receita operacional líquida (ROL) registrou R$ 179 milhões no 3T25 e R$ 631,5 milhões no 9M25, refletindo a menor demanda de novos projetos no mercado doméstico.

O montante foi abaixo dos R$ 242,1 milhões no 2T25 e dos R$ 210,4 milhões no 1T25.

Aqui, a Aeris destacou que reforçou a estratégia de diversificação de receitas e de internacionalização.

A divisão de serviços, Aeris Services — que inclui manutenção, inspeção e operação de pás eólicas — apresentou crescimento de 21,6% em relação ao trimestre anterior e já representa 29,3% da receita consolidada.

Já as exportações de pás eólicas responderam por 51,6% da receita total, com avanço nas vendas para América do Norte e Europa.

No restante da formação dessa receita, 10,6% vieram da comercialização de energia e apenas 8,5% do mercado interno.



Em suma, o 3T25 contra o 2T25 apresentou uma redução de 26,1%, tendo como destaque a exportação e a área de serviços.

Ebitda ajustado da Aeris

No Ebitda ajustado, a queda foi de R$ 48,4 milhões no 3T25, sendo -27,1% frente ao dado do 2T2025, que já foi negativo em R$ 18 milhões e vinha em uma retração de 7,4%. Em nove meses, o recuo foi de R$ 55,1 milhões.

Conforme a companhia, os números foram influenciados por efeitos ligados ao processo de regularização fiscal e à menor produtividade decorrente da ociosidade de linhas maduras.

O Ebitda ajustado é uma métrica financeira que reflete a lucratividade operacional de uma empresa ao normalizar o Ebitda, este sendo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Essa calibragem se dá pela exclusão de itens não recorrentes, extraordinários ou não operacionais.

O mercado destaca que o ajuste fornece uma visão mais precisa do desempenho contínuo da empresa, removendo efeitos pontuais, como despesas com reestruturação, multas ou ganhos na venda de ativos.

Assim, o objetivo é apresentar uma imagem mais fiel da geração de caixa operacional da empresa, independentemente de eventos isolados.

Investimentos para manutenção de projetos e dívidas

Em relação aos investimentos, a Aeris divulgou o menor valor desde a série histórica iniciada no 4T2023. O montante de R$ 5,8 milhões foi destinado à manutenção dos projetos existentes, “em linha com o orçamento da companhia”. No acumulado de nove meses, foram investidos R$ 62,1 milhões.

Já em termos de endividamento, a dívida bruta da empresa alcançou R$ 1,75 bilhão no 3T25 e a dívida líquida R$ 1,72 bilhão.

Avaliação da empresa frente aos resultados

Apesar das adversidades, a Aeris citou que o trimestre consolidou avanços importantes na execução do plano de reestruturação da companhia.

Em 12 de maio de 2025, concluiu o processo de reperfilamento do passivo financeiro da companhia, abrangendo 90% de sua dívida total.

As despesas gerais e administrativas recuaram 50,6% frente ao trimestre anterior, totalizando R$ 33,9 milhões, evidenciando o foco em austeridade e racionalização de custos.

Atualmente, a Aeris mantém quatro linhas de produção ativas, todas classificadas como maduras, e outras quatro temporariamente desativadas.

“Com a combinação de disciplina financeira, eficiência operacional e avanço em novos mercados, os resultados do 3T25 refletem o andamento do plano de reestruturação da Aeris Energy, que busca assegurar crescimento no médio e longo prazo”, concluiu a empresa.

A Aeris Energy no Ceará

A Aeris Energy é uma empresa brasileira de fabricação de pás e serviços para aerogeradores na América Latina e produz para o mercado mundial.

Fundada em 2010 por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, a empresa tem sede no Ceará, com três unidades fabris no município de Caucaia, na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Sua criação foi pensada para atender à crescente demanda por soluções sustentáveis no mercado de energia.

Mais notícias de Economia