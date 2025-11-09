Procura por crédito no País sobe 10% em um ano, mostra Neurotech

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Real Moeda brasileira

A procura por financiamento no Brasil registrou alta em setembro, após queda em agosto. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) apresentou crescimento de 3,8% em setembro ante recuo de 2,3% no mês anterior.

Em relação ao nono mês de 2024, houve avanço de 10%, indicando recuperação, depois do declínio de 2,5% na mesma base de comparação concluída de agosto.

Conforme a Neurotech, os resultados do INDC, que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos em segmentos como o varejo, instituições financeiras, entre outros, sugerem uma retomada da confiança dos tomadores em 2025.

O setor financeiro foi o responsável pelo crescimento da busca por crédito em setembro, ao mostrar alta de 52% no confronto com o mesmo mês de 2024. Entre as empresas, o destaque ficou com as de grande porte, que têm faturamento anual acima de R$ 300 milhões. Neste caso, houve expansão de 18% em setembro em relação a um ano e de 4,8% na margem.

Segundo Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech, a maior parte dessas empresas está se reestruturando após períodos de incertezas econômicas. Conforme a responsável pelo INDC, nesses momentos, o crédito surge como um instrumento essencial "para manter operações, investir e se preparar para o último trimestre, tradicionalmente mais aquecido.".

Mais notícias de Economia